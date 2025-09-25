دوري المحترفين، 6 مباريات اليوم في افتتاح الجولة السادسة

دوري المحترفين، تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين.

ويشهد اليوم إقامة 6 مباريات بين بلدية المحلة ضد الإنتاج الحربي، المنصورة ضد الداخلية، المصرية للاتصالات ضد ديروط، أبو قير للأسمدة ضد السكة الحديد، بترول أسيوط ضد القناة، راية ضد مالية كفر الزيات.

وتختتم الجولة غدا بثلاث مواجهات بين طنطا ضد مسار، الترسانة ضد أسوان، لافيينا ضد بروكسي.

حكام مباريات الجولة السادسة من دوري المحترفين

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت عن أسماء حكام مباريات يومي الخميس والجمعة في الجولة السادسة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين والتي تشهد 9 مواجهات بواقع 6 يوم الخميس و3 يوم الجمعة.

وقد جاءت اختيارات الحكام والمراقبين والمواعيد والملاعب على النحو التالي:

مباريات الخميس 25 سبتمبر 2025:

- بلدية المحلة × الإنتاج الحربي (4.00 – ملعب بلدية المحلة): مصطفى عثمان (حكمًا للساحة) ’ أحمد طارق موسى ومحمد سمير(مساعدين) ’ محمد حسن الزل (حكمًا رابعًا) ’ حجاج السعيد (مقيمًا للحكام) وأحمد يوسف(مراقبًا).

- المنصورة × الداخلية (4.00 – ملعب المنصورة): أحمد العباسي (حكمًا للساحة) ’ أيمن دعبس وأحمد عبد المنعم (مساعدين) ’ حسام حسن (حكمًا رابعًا) ’ محمد عبد الحافظ (مقيمًا للحكام) وطارق السياجي (مراقبًا).

- المصرية للاتصالات × ديروط (4.00 – ملعب كلوب 1 بالمعادي): أحمد ناصر (حكمًا للساحة) ’ محمد العيوطي ومحمد أحمد عطية (مساعدين) ’ محمد خالد عبد الفتاح (حكمًا رابعًا) ’ نهاد محجوب (مقيمًا للحكام) وصالح عبد الحميد (مراقبًا).

- أبو قير للأسمدة × السكة الحديد (4.00 – ملعب أبو قير للأسمدة): إبراهيم محجوب (حكمًا للساحة) ’ محمد مجاهد وحسام السجيني (مساعدين) ’ محمد حليم (حكمًا رابعًا) ’ حازم أبو الوفا (مقيمًا للحكام) وأشرف محروس (مراقبًا).

- بترول أسيوط × القناة (4.00 – ملعب بترول أسيوط): عبد الحكيم ناصر (حكمًا للساحة) ’ عبد الرحمن محمود وفرج أبو الحسن (مساعدين) ’ أحمد عبد العال (حكمًا رابعًا) ’ سعد سيد (مقيمًا للحكام) وأحمد حسن أبو طالب (مراقبًا).

- راية × مالية كفر الزيات (6.30 – ملعب الإسكندرية الدولي): محمد عبد العزيز (حكمًا للساحة) ’ مصطفى صلاح وحامد صلاح (مساعدين) ’ عمرو السيد (حكمًا رابعًا) ’ سعيد عبد الغفار (مقيمًا للحكام) وأحمد حسين(مراقبًا).

مباريات الجمعة 26 سبتمبر 2025:

- طنطا × مسار (4.00 – ملعب طنطا): محمد رمضان (حكمًا للساحة) ’ وائل كامل ومحمد إيهاب (مساعدين) ’ أحمد عبد الجواد (حكمًا رابعًا) ’ ماهر عبد الغفار (مقيمًا للحكام) وجمال الدين محمد (مراقبًا).

- الترسانة × أسوان (4.00 – ملعب حسن الشاذلي): محمد العتباني (حكمًا للساحة) ’ أحمد لطفي وحسين أسامة (مساعدين) ’ محمد طعيمة (حكمًا رابعًا) ’ مصطفى إسماعيل (مقيمًا للحكام) ومحمد عبد القادر(مراقبًا).

- لافيينا × بروكسي (4.00 – ملعب الأسيوطي سبورت): محمود رشدي (حكمًا للساحة) ’ محمد أحمد حسين وطه السيد (مساعدين) ’ أحمد ناصر (حكمًا رابعًا) ’ محمد عبد المعطي (مقيمًا للحكام) وأحمد فريد (مراقبًا).

