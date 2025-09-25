حملات موسعة بالمنتزه أول في الإسكندرية لإزالة تعديات الباعة الجائلين

قادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، حملة مسائية مكبرة امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لإزالة ورفع الإشغالات والتعديات وإعادة الانضباط، فضلًا عن متابعة الالتزام بمواعيد الغلق الرسمية للمحال التجارية والكافتيريات طبقًا لقرار مجلس الوزراء.

يأتي ذلك بناءً على التوجيهات والتكليفات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الميدانية لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات، وإعادة الانضباط للشارع السكندري، والقضاء على كافة الممارسات العشوائية التي تعيق حركة المرور وتشوّه المظهر الحضاري.

شملت الحملة المرور على شوارع ملك حفني بحري وجمال عبد الناصر وأسفل كوبري ٤٥ بحري وشارع السباعي وشارع البكباشي العيسوي وشارع خالد بن الوليد - ميامي، وطريق الكورنيش.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ١٢ منشأة ( ١١ كافيتريا ومغسلة سيارات) لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، ووجود العديد من التجاوزات والإشغالات التي تشغل أرصفة المارة وحرم الطريق العام وتعرقل حركة السير، ووارد بشأنها العديد من الشكاوي.

وتحصيل ٦٠٠٠ جنيه غرامات فورية، من المخالفين لمواعيد الغلق الرسمية المحددة، إزالة ورفع كافة الإشغالات والتعديات والحواجز، والتحفظ على نحو (٢٨٥) حالة إشغال متنوع.

إزالة كشك خشبي مخالف أسفل كوبري ٤٥

وأكدت المهندسة سحر شعبان رئيس حي المنتزه أول، استمرار تكثيف الحملات اليومية صباحًا ومساءً، للتصدي بحزم لكافة أشكال المخالفات والتجاوزات والقضاء علي العشوائية، مع الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والعمل على إزالة أسبابها، بما يساهم في إعادة الانضباط للشارع السكندري، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة بما يليق بالمواطن السكندري.

