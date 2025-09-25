مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، في القرآن الكريم آيات عديدة تكشف لنا عن فضل الصلاة وعظمتها ومكانتها الجليلة في الإسلام ومن ذلك أن الصلاة من الأمور التي يستعين بها المؤمن على حفظ دينه وصحته والكف عن المعاصي، قال تعالى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ}، وقال جل جلاله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}.

الاستعانة بالصبر والصلاة، قال ابن كثير: “بيّن تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبرُ والصلاةُ، كما تقدم في قوله: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾، وفي الحديث الشريف: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلَّى، والصبر صبران: فصبر على ترك المحارم والمآثم وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكثر ثوابًا لأنه المقصود.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان الفجر اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان الفجر بالقاهرة: 5:18 ص

موعد أذان الفجر بالإسكندرية: 5:22 ص

موعد أذان الفجر بأسوان: 5:16 ص

مواقيت الصلاة اليوم

وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

مواقيت الصلاة اليوم:

القاهرة:

• الفجر: 5:18 ص

• الظهر: 12:47 م

• العصر: 4:12 م

• المغرب: 6:48 م

• العشاء: 8:05 م

الإسكندرية:

• الفجر: 5:22 ص

• الظهر: 12:52 م

• العصر: 4:18 م

• المغرب: 6:53 م

• العشاء: 8:11 م

أسوان:

• الفجر: 5:16 ص

• الظهر: 12:40 م

• العصر: 4:05 م

• المغرب: 6:42 م

• العشاء: 7:55م

الإسماعيلية:

• الفجر: 5:14 ص

• الظهر: 12:43 م

• العصر: 4:09 م

• المغرب: 6:44 م

• العشاء: 8:01 م

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم، من فضائل الصلاة في الإسلام أنها أفضل الأعمال بعد الشهادتين، فإذا كانت الشهادتان تمثلان الركن الأول من أركان الإسلام وأساسه فإن الصلاة هي الركن الثاني من أركان وعموده، فقد ثبت أن معاذ رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يدله على عمل يدخل به الجنة، فذكر له أركان الإسلام وفصلها وقال له: “ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟” فقال بلى يا رسول الله، قال: “رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد.

ومن فضائل الصلاة وعظمتها أيضًا أنها تغسل الخطايا وتكفّر السيئات وترفع بها الدرجات وتكتب بها الحسنات، و”تفيد انكسار القلب من هيبة الله تعالى، وتذكر العبد جلالة الربوبية وذلة العبودية وأمر الثواب والعقاب” كما يقول فخر الدين الرازي صاحب “مفاتيح الغيب” في سياق تفسيره لقول الله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}.

