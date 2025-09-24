رد مستحقات الطالبة المتوفاة لأسرتها، جامعة المنصورة الأهلية تعقد اجتماع شهر سبتمبر 2025

عقد المجلس الأكاديمي لجامعة المنصورة الأهلية جلسته رقم (20) اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة لمناقشة عددًا من الموضوعات التي تهم الشأن الجامعي.

جامعة المنصورة الأهلية تعقد اجتماع المجلس الأكاديمي لشهر سبتمبر 2025م

واستعرض المجلس خلال جلسته عددًا من الموضوعات الأكاديمية والإدارية المدرجة على جدول الأعمال، حيث وافق على اعتماد الجداول الدراسية والخطط الأكاديمية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2025 / 2026م بعدد من الكليات، شملت كليات الطب، تكنولوجيا العلوم الصحية، التمريض، طب الفم والأسنان، الصيدلة، الهندسة، والاقتصاد والعلوم الإدارية، كما اعتمد توصيف البرامج الأكاديمية الجديدة بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وتشكيل الكنترولات ولجان الممتحنين الداخليين والخارجيين بعدد من الكليات.

وفيما يخص شؤون الطلاب، أقر المجلس قبول عدد من الأعذار الطبية المقدمة من بعض الطلاب، واعتمد جداول امتحانات Incomplete، كما نظر في طلبات إيقاف القيد لبعض الحالات الاستثنائية، ووافق على فتح بعض المقررات الدراسية لتمكين الطلاب من استكمال متطلباتهم الأكاديمية، بالإضافة إلى النظر في تحويل وقبول عدد من الطلاب بكليتي الصيدلة والهندسة طبقًا للضوابط المعتمدة.

صرف مكافآت النشر العلمي للأبحاث المنشورة في مجلات دولية

وأقر المجلس صرف مكافآت النشر العلمي للأبحاث المنشورة في مجلات دولية مصنفة ضمن فئتي (Q1) و(Q2) بإجمالي (3) أبحاث في فئة Q1 وعدد (3) أبحاث في فئة Q2، كما أُحيط المجلس علمًا بموافقة مجلس جامعة المنصورة في جلسته رقم (628) بتاريخ 22 سبتمبر 2025م على تجديد بروتوكول التعاون بين جامعة المنصورة الأهلية وجامعة المنصورة لمدة ثلاث سنوات.

تعرضت لحادث …رد الرسوم الدراسية والإدارية ورسوم الإقامة الجامعية لأسرة إحدى الطالبات بكلية التمريض

كما وافق المجلس على المذكرة المقدمة بشأن رد الرسوم الدراسية والإدارية ورسوم الإقامة الجامعية لأسرة إحدى الطالبات بكلية التمريض، والتي تعرضت لحادث أليم أدى إلى وفاتها، وذلك في إطار مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.

واختتم الدكتور شريف خاطر الجلسة مؤكدًا حرص الجامعة على تطوير منظومتها الأكاديمية والإدارية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة، ويعزز مكانة الجامعة كصرح علمي رائد يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وعُقدت الجلسة بحضور كل من الدكتورة رشا بروة، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، الأستاذة الدكتورة رئيفة علام، عميد كلية التمريض، الدكتورة أميرة طمان، مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، الدكتورة نهى الوصيفي، مدير برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، الأستاذ الدكتور إيهاب عبد الحي، مدير برامج كلية الهندسة، الدكتور نبيل عرفات، مدير برامج كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، أسامة موسى، المشرف العام على مقر الجامعة، مجدي فريد، المشرف على الشئون المالية، أحمد نظير، المشرف على المكتب الفني لرئيس الجامعة، محمود فرج، مدير شئون التعليم والطلاب، وناصر اللوزي، مدير المشتريات والمخازن.

