وزير الخارجية الأمريكي يوجه 4 رسائل لدول مجلس التعاون الخليجي

وزير الخارجية الأمريكي،
وزير الخارجية الأمريكي، فيتو

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مارك روبيو، خلال لقائه مع نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي، التزام واشنطن بتحقيق الاستقرار في المنطقة ومعالجة القضايا العالقة، وفي مقدمتها الوضع في غزة والملف النووي الإيراني.

 

غزة خالية من الإرهاب

قال الوزير الأمريكي إن بلاده تريد تحرير جميع المحتجزين في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة أن يبقى القطاع "خاليًا من الإرهاب" لضمان استقرار المنطقة.

منع إيران من امتلاك سلاح نووي

جدّد التأكيد على أن الولايات المتحدة "لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية"، معتبرًا أن هذا الأمر خط أحمر بالنسبة لواشنطن وحلفائها.

دعم لبنان اقتصاديًا

وفي سياق متصل، أوضح أن الولايات المتحدة ستدعم لبنان في مواجهة أزمته الاقتصادية، من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

 

وكشفت مجلة بوليتيكو الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعد قادة عرب خلال الاجتماع الذي عقد أمس في نيويورك، بأنه لن يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية.

وبحسب التقرير، شدّد ترامب على أن أي خطوة من هذا النوع ستُقوّض جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة، وأنه ملتزم بمنع إسرائيل من الإقدام على إجراءات أحادية من شأنها نسف فرص التسوية السياسية.

