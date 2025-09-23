إحالة متهمين بممارسة بتهمة البلطجة وفرض إتاوات على الباعة بالعجوزة للمحاكمة

قررت نيابة الجيزة إحالة متهمين بممارسة البلطجة وحيازة سلاح أبيض، وفرض إتاوات على الباعة الجائلين في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، للمحاكمة.

اتهامات لشخصين بممارسة أعمال بلطجة وفرض إتاوات

البداية كانت بتداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى مرفق بصورة، يتضمن اتهامات لشخصين بممارسة أعمال بلطجة وفرض إتاوات على الباعة الجائلين في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، إلى جانب التعدي على أحدهم باستخدام سلاح أبيض.

وبالفحص، تبين أن قسم شرطة العجوزة تلقى بلاغا من أحد الباعة الجائلين يفيد بتعرضه للاعتداء بسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بجروح متفرقة.

وكشف في التحقيقات أن شخصين يعملان كمنادى سيارات، يقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة، تعديا عليه بسبب رفضه دفع إتاوة مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وعُثر بحوزة أحدهما على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة كما ورد في البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان إلى جهات التحقيق المختصة.

