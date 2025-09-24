المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة يتفقد بنك الدم (صور)

تفقد الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، بنك الدم بالمستشفى، في إطار المتابعة المستمرة لتطوير الخدمات الطبية تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

جولة داخل بنك الدم بقصر العيني

رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد طلعت نائب المدير التنفيذي، والدكتور هاني العسلي نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية، والدكتورة ريم جان المشرف العام على بنك الدم، والدكتورة مروة عدلي مدير العيادات الخارجية.

جولة داخل بنك الدم بقصر العيني

شملت الجولة زيارة وحدات التبرع بالدم، وفصل البلازما، وفصل الصفائح، ووحدة الفيروسات، ووحدة التوافق، بالإضافة إلى المعمل، والمخزن، وغرف الأطباء، إلى جانب المرور على المرضى المتواجدين.

جولة داخل بنك الدم بقصر العيني

المراحل التي يمر بها كيس الدم بعد التبرع

وخلال الجولة، قدمت الدكتورة ريم جان شرحًا تفصيليًا للمراحل التي يمر بها كيس الدم بعد التبرع، موضحة أنه يتم أولًا فصل مشتقات البلازما، ثم تُترك الأكياس لحين الانتهاء من الفحوصات الفيروسية اللازمة، ليتم بعد ذلك حفظ الأكياس السليمة في ثلاجات الاستوك للتوزيع على وحدات الصرف المختلفة، مثل وحدة الصرف الرئيسية بالدور الثاني بالمستشفى، وبنك دم النساء، ومستشفيات أبو الريش والمنيرة، أما الأكياس غير الصالحة فيتم إدخالها في دورة الإعدام المخصصة.

جولة داخل بنك الدم بقصر العيني

كما تم استعراض الأجهزة الحديثة الخاصة بفصل الدم ومشتقاته، والتي شرحتها الدكتورة ريم جان، مع التأكيد على الدور الحيوي الذي يؤديه بنك الدم في تلبية احتياجات المستشفيات الجامعية.

جولة داخل بنك الدم بقصر العيني

وفي ختام جولته، حرص الدكتور حسام حسني على القيام بزيارة إنسانية لحضانة العاملين بالمستشفى، للاطمئنان على الأطفال المتواجدين بها، تأكيدًا على الجانب الاجتماعي والإنساني في رعاية أسرة العاملين بالمستشفيات.

جولة داخل بنك الدم بقصر العيني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.