مصرع فتاة أسفل عجلات القطار بالبحيرة

شهد مركز كفر الدوار بـ محافظة البحيرة واقعة مأساوية، حيث لقيت فتاة مصرعها بعدما صدمها قطار ركاب ودهسها أسفل عجلاته، ما أدى إلى وفاتها في الحال، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، تحت تصرف الجهات المختصة.

دهس قطار لفتاة أثناء عبورها خط سكة الحديد

تلقت الأجهزة الأمنية البحيرة، بلاغا بوقوع حادث دهس قطار لفتاة أثناء عبورها خط سكة الحديد داخل نطاق مركز كفر الدوار وبالانتقال والمعاينة تبين وفاة فتاة تدعى حبيبة دراز محمود، 16 عاما متاثرها باصابتها بالدرس من القطار.

تحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

