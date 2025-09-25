القديس أغاثون العمودي، رسالة صامتة عن ثبات الإيمان

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس أغاثون العمودي في سخا.

قصة القديس أغاثون العمودي

القديس أغاثون ولد في مدينة تنيس لأسرة تقية عُرفت بالبرّ والصدقات، ونشأ منذ صغره ميّالًا لحياة النسك والرهبنة. في الخامسة والثلاثين من عمره نال الكهنوت، وكان ملازمًا للكنيسة، مجتهدًا في الصلاة والطلبة. وعندما تاقت نفسه لحياة الوحدة، ظهر له ملاك الرب وقاده إلى دير القديس أبو مقار، حيث تتلمذ على يد الشيخين القديسين إبرام وجورجه، وأقام عندهما ثلاث سنوات قبل أن يلبس الإسكيم الرهباني.

عُرف القديس أغاثون بجهاده الروحي الكبير، فقد عاش بالصلاة الدائمة والصوم الطويل والنوم على الأرض، متأثرًا بسيرة القديس سمعان العمودي، حتى قرر اعتزال العالم وبناء قلايته على عمود في نواحي سخا بالغربية. هناك عاش حياة وحدة كاملة، وكان سبب بركة وخلاص للعديد من النفوس. أجريت على يديه معجزات كثيرة في شفاء المرضى وإخراج الأرواح الشريرة، وكان ثابتًا في الإيمان مميّزًا بين عمل الله وحيل الشياطين.

قضى القديس مائة عام، منها أربعون في العالم، وعشر سنوات في البرية، وخمسون سنة في الوحدة على العمود. وفي نهاية أيامه مرض قليلًا ثم أسلم الروح بسلام، وسط حزن عميق من الشعب الذي تعلّم من مواعظه وانتفع من سيرته.

الكنيسة إذ تحتفي بذكراه تؤكد على أن سيرة القديس أغاثون العمودي تبقى شاهدًا على قوة الحياة النسكية، ورسالة صامتة عن ثبات الإيمان وجمال الوحدة مع الله.

