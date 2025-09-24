الخميس 25 سبتمبر 2025
البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من كنيسة مارجرجس بالقللي

البابا تواضروس، فيتو
البابا تواضروس، فيتو

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية من كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالقللي.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا تواضروس الثاني، عدد من أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكهنة وشعب الكنيسة.

 

البابا تواضروس يناقش مفهوم القيادة المؤسسية بالكنيسة

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، ندوة تفاعلية نظمها المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية "COPTICAD" بالمقر البابوي بالعباسية، تحت عنوان "منهج القيادة المؤسسية في الكنيسة: لماذا أصبح ضرورة؟".

مفهوم القيادة المؤسسية

ناقشت الندوة مفهوم القيادة المؤسسية وأهميتها في العمل الكنسي، والتحديات المرتبطة بتطبيقها، والدور الذي يقوم به المعهد في دعم هذا الفكر الذي يقوده قداسة البابا في الكنيسة.

وخلصت الفعالية إلى عدد من التوصيات استنادًا إلى خبرة المعهد الممتدة لعشر سنوات في التطوير المؤسسي، من أبرزها التأكيد على ضرورة بناء قدرات القادة في مختلف المستويات لاكتساب مهارات القيادة المؤسسية.

وشارك في الندوة عدد من الآباء الأساقفة والكهنة والخدام والخادمات من إيبارشيات وقطاعات خدمة متعددة، ممن لهم خبرات ورؤى تهدف إلى ترسيخ العمل المؤسسي في الكنيسة.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الفعاليات التي ينظمها المعهد بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه بيد قداسة البابا تواضروس الثاني عام 2015.

