"نهضة مصر" تلقي القمامة في الشوارع، عقد بالملايين مع شركة نظافة بشبرا الخيمة يثير الجدل (فيديو)

فوجئ أهالي محافظة القليوبية، بمشهد غريب من شركة “نهضة مصر” الشركة المسئولة عن النظافة بالمحافظة، حيث قامت سيارات الشركة التي يفترض أن تجمع القمامة، بإلقائها في الشوارع بدلا من تنظيفها، والمشهد الموثّق بالفيديو وليس مجرد "خطأ فردي"، ما يدل على حالة الإهمال التي وصلت إليها منظومة النظافة بالمحافظة.

المفارقة المأساوية، أن هذه الكارثة تأتي بعد أيام فقط من نشر "فيتو" تحقيقًا يكشف عن تعاقد محافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، مع الشركة لمدة 10 سنوات كاملة، بالرغم من فشلها الذريع في العام الأول من عملها.

هذا التعاقد أثار الجدل وسط الشارع القليوبي، خاصة وأن المحافظ نفسه كان عضوًا في مجلس إدارة "المقاولون العرب"، الشركة الأم لـ "نهضة مصر"، قبل توليه منصبه الحالي.

"تضارب المصالح" ليس مجرد اتهام، بل هو حقيقة واضحة للجميع، فكيف يمكن لمسئول أن يمنح عقدًا ضخمًا، بملايين الجنيهات سنويًا، لشركة كان عضوا لمجلس ادارة الشركة الأم بها سابقًا، دون أن يثير ذلك علامات استفهام؟

بعد نشر "فيتو" للتحقيق، تواصل عمرو بشير، مدير مكتب رئيس الشركة، مع مراسل الجريدة، ودعاه للجلوس مع المسئولين في الشركة، مع إعطاء وعود بحل المشكلة.

لكن ما حدث اليوم يؤكد أن الوعود كانت مجرد كلام، وأن الواقع أسوأ بكثير، فالشركة التي تتقاضى ملايين الجنيهات من أموال الناس، هي نفسها التي تلوث الشوارع وتزيد من معاناة الأهالي.

والسؤال هنا، إلى من نتوجه ؟ إلى السيد المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؟ هل يعقل أن شركة تتقاضى كل هذه الأموال من جيوب المصريين، تقوم بإلقاء القمامة في الشوارع؟ وهل كان هذا هو "الحل" الذي وعدت به الشركة؟

الفساد له وجوه كثيرة، وإلقاء القمامة في الشوارع هو أبشعها، لأنه لا يلوث البيئة فقط، بل يلوث الثقة في المسئولين، وإذا لم يتم محاسبة المتورطين في هذه الفضيحة، فسيبقى هذا العقد وصمة عار في جبين المحافظة.

