النيابة الإدارية ووزيرا الرياضة والتخطيط يستعرضون خطة التصويت الإلكتروني بالأندية الرياضية

التقى المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم الأربعاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية.

النيابة الإدارية ووزير الرياضة يلتقيان لبحث التصويت الإلكتروني

ورافقه خلال اللقاء المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الأطراف، واستعراض تجربة استخدام برنامج "التصويت الإلكتروني للانتخابات" على انتخابات الأندية ومراكز الشباب والجهات التي تتولى وزارة الشباب والرياضة تنظيم انتخاباتها.

وخلال اللقاء، وجَّه المستشار الدكتور محمد الدمرداش رئيس مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي، الشكر للنيابة الإدارية على استخدام برنامج التصويت الإلكتروني في الإشراف على أعمال الجمعية العمومية للنادي.

ومن جانبه، حرص المستشار محمد الشناوي، على توجيه الشكر للدكتورة رانيا المشاط؛ لما تقدمه الوزارة تحت قيادتها، من دعم متواصل للنيابة الإدارية كان الركيزة الأساسية في نجاح المنظومة واستمراريتها، كما توجه سيادته بالشكر للدكتور/ أشرف صبحي، لمبادرته على تطبيق المنظومة على العمليات الانتخابية للجهات والهيئات التابعة للوزارة، إيمانًا منه بأهمية تعزيز المشاركة الديموقراطية بين فئات الشباب والرياضيين.

جدير بالذكر أن النيابة الإدارية كانت قد استحدثت برنامج نظام التصويت المميكن، وقامت بإيداعه كمصنف محمي بحق المؤلف بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITEDA). وباشرت من خلاله الإشراف القضائي على العديد من العمليات الانتخابية بنظام التصويت الإلكتروني المُمَيكن، في تجربة رائدة تعكس استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، إيمانًا منها بأهمية تطوير الخدمات التي تقدم للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

