حجز عامل توصيل في تطبيق شهير بتهمة التحرش بفتاة أجنبية بأكتوبر

أمرت نيابة الجيزة بحجز عامل توصيل في تطبيق “أبلكيشن” شهير بالتحرش بفتاة أجنبية بمدينة 6 أكتوبر، 24 ساعة علي ذمة التحريات.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وبيان ملابساتها، وأمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

ضبط عامل بأحد تطبيقات توصيل الطلبات

وكان قسم شرطة أكتوبر تلقى بلاغا من فتاة أجنبية تفيد بتعرضها للتحرش اللفظي والجسدي من قبل عامل التوصيل بمدينة 6 أكتوبر، وبالفحص وإجراء التحريات تم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عامل بأحد تطبيقات توصيل الطلبات، بتهمة التحرش بفتاة تحمل جنسية أجنبية بمنطقة أكتوبر.

وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،

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