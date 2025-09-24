محافظ الإسكندرية: نهنئ المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني الـ95

شارك الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، الاحتفالية التي نظّمتها القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية، بمناسبة العيد الوطني الخامس والتسعين للمملكة، وذلك بحضور السفير مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية، وعدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية.

وخلال كلمته، أعرب محافظ الإسكندرية عن خالص التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وللشعب السعودي الشقيق، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية المتجذرة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والتي تُعد نموذجًا يحتذى به في التضامن العربي والعمل المشترك.

وأكد أن العلاقات بين البلدين تتجاوز الإطار الدبلوماسي، لتُمثل روابط أخوة ومصيرًا مشتركًا، مشيرًا إلى أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز أواصر التعاون مع القيادة السعودية، يعكس المكانة الاستراتيجية لهذه العلاقة، وأهميتها في دعم استقرار المنطقة ونموها.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تشهد بُعدًا تنمويًا إضافيًا في العلاقات الثنائية، في ضوء التكامل بين "رؤية المملكة 2030" التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، و"رؤية مصر 2030" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللتين تهدفان إلى بناء مستقبل مستدام، يرتكز على الإنسان والتنمية والابتكار.

وتتجلى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في الزيارات المتبادلة بين القيادتين، ومن أبرزها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى المملكة، والتي شكّلت محطة هامة لتعزيز التعاون الثنائي، وتأكيد التوافق في الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية، بما ساهم في النمو المتسارع في حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح المحافظ أن قيمة الاستثمارات السعودية في مصر بلغت نحو 70 مليار ريال سعودي، في حين تعمل أكثر من 5700 شركة مصرية في المملكة، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 5.09 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعكس مستوى الثقة والشراكة الاقتصادية المتينة بين البلدين.

من جانبه أعرب قنصل المملكة مزيد بن محمد الهويشان، عن شكره وتقديره للحضور، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط المملكة بمصر، فالعلاقات السعودية - المصرية تمثل نموذجًا فريدًا في التعاون والتكامل، تطورت عبر عقود لتصبح ركيزة أساسية للتنسيق المشترك سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، بما يخدم قضايا الأمة ويعزز رفاهية الشعبين.

وفي الختام، وجّه محافظ الإسكندرية أصدق التهاني للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا، متمنيًا لها دوام التقدم والازدهار، كما عبّر عن بالغ شكره وتقديره للقنصل العام للمملكة بالإسكندرية، مثمنًا جهوده الصادقة في توطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وما تركه من أثر طيب خلال فترة عمله في الإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.