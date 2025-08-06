الأربعاء 06 أغسطس 2025
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اقتصاد

مزاد علني لبيع سيارات ومضبوطات جمارك الإسكندرية ومطروح والسويس والقاهرة

مزاد السيارات
مزاد السيارات

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتعاون مع مصلحة الجمارك، إقامة جلسة مزاد علني يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2025، لبيع مجموعة من السيارات والمضبوطات الجمركية من جمارك الإسكندرية والسويس ومطروح، بالإضافة إلى بضائع متنوعة من جمرك مطار القاهرة.

ويشمل المزاد سيارات نقل وملاكي وبيك أب من ماركات شهيرة مثل: تويوتا، كيا، مرسيدس، جيب شيروكي، رينو، هونداي، شيفروليه، نيسان، وغيرها من الماركات والموديلات المتنوعة، إلى جانب مواتير وطراريد مختلفة.

تفاصيل جلسة المزاد بضائع جمرك مطار القاهرة

كما تتضمن جلسة المزاد بضائع جمرك مطار القاهرة والمواني الأخرى مثل الإسكندرية ومطروح والسويس، وتشمل هواتف محمولة، شواحن، ساعات ذكية، أجهزة كهربائية، كابلات، ملابس، كراسي، أخشاب، كيماويات، رخام، ماكينات صناعية، دراجات نارية، إكسسوارات، أدوات تجميل، معجون طماطم، ومشروبات روحية.

وأكدت الهيئة أن البيع سيتم بدون عمولة، ويُعد السعر المقدم في المزاد هو الأساس للبيع، على أن يتم دفع 30% فور رسو المزاد، مع سداد باقي القيمة خلال 15 يومًا.

وتُقام الجلسة في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم – الجيزة، في تمام الساعة 12 ظهرًا، ويمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية (برج 2 – امتداد شارع رمسيس) مقابل 400 جنيه.

جدير بالذكر أن تأمين دخول المزاد يبلغ 10,000 جنيه (عشرة آلاف جنيه) لكل لوط، مع ضرورة إحضار البطاقة الضريبية للمزايدين الراغبين في الشراء باسم نشاط تجاري أو صناعي.

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