جمعية شباب الأعمال: نشارك في صياغة السردية الوطنية برؤى اقتصادية وتنموية

أعلن محمد أبو باشا، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال- EJB، عن مشاركة الجمعية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية بطرح مبادرات وتقديم أوراق سياسات للحكومة تدفع عجلة النمو الاقتصادي، تعكس رغبة شباب الأعمال للمساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار دورها للمساهمة في تحقيق رؤية القيادة السياسية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد والتنمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر عرض استراتيجية الجمعية للعامين القادمين، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء ونواب اللجان وعدد كبير من الأعضاء، بالتزامن مع إعلان الجمعية فتح باب الترشح لرئاسة اللجان القطاعية المختلفة.

فرص التبادل التجاري والاستثماري

وكشف رئيس مجلس الإدارة، أن المجلس يسعى لنقل تجربة جمعية شباب الأعمال خارج مصر من خلال تدشين أفرع خارجية للجمعية، بهدف ربط المصريين بالخارج بأنشطة وبرامج الجمعية للتنمية الاقتصادية وبفرص التبادل التجاري والاستثماري.

المساهمة في التنمية والنمو الاقتصادي

وقال "أبو باشا": “لشباب الأعمال دور محوري في الاقتصاد وفي التنمية، حيث نمثل أكبر شريحة في المجتمع، وبالتالي نتأثر بكل السياسات الاقتصادية ولهذا يتعاظم دورنا كقطاع خاص ومنظمات أعمال، من واقع مسئولية وطنية في المساهمة في التنمية والنمو الاقتصادي”.

وأضاف، أن الجمعية المصرية تعد لشباب الأعمال أكثر جمعية أعمال تطبق مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية، حيث تعبر عن فئة الشباب، كما تطرح مبادرات جديدة ومبتكرة تتناسب مع التطور المستمر لبيئة الأعمال في مصر والعالم.

وتابع "أبو باشا": “نحرص علي خلق فرص نمو لشركات الأعضاء من تبادل تجاري واستثماري وأن نكون حلقة وصل بين الشركات والحكومة والهيئات المختلفة”.

وأشار إلى إصدار الجمعية أوراق سياسات في العديد من القطاعات المختلفة، منها تعميق الصناعة وفي قطاع الزراعة والأغذية بجانب مشاركتها بمقترحات في وثيقة ملكية الدولة.

ولفت إلى إبرام الجمعية اتفاقيات تعاون مع العديد من الهيئات الحكومية والخدمية والمعنية بتهيئة مناخ الأعمال ودعم الشراكات الاقتصادية والترويج لفرص الاستثمار ونمو التجارة البينية، وعلى مستوى تأهيل الشركات إلى التصدير والنفاذ إلى الأسواق بجانب مجالات التدريب من بينها بروتوكولات تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وجهاز التمثيل التجاري ومصلحة الضرائب، وغيرها.

وأوضح بأن الجمعية حرصت على تنظيم عدد من الوفود والبعثات الترويجية منها هولندا وبلجيكا، كما تستهدف بعثات جديدة خلال المرحلة المقبلة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز فرص التبادل التجاري وتنمية الأعمال لشركات الأعضاء.

وقال "أبو باشا": سيركز مجلس إدارة في الفترة القادمة علي تعزيز التعاون مع جمعيات أعمال محلية وأجنبية وهيئات تجارية وسفارات، لجذب عدد أكبر من الشراكات الأجنبية وتعاون اقتصادي واستثماري يعزز من فرص التبادل التجاري والاستثماري بين شركات الأعضاء، وأيضا لها تأثير أكبر لدور شباب الأعمال في التنمية الاقتصادية الشاملة.

وتناول مجلس الإدارة خلال المؤتمر دور وأنشطة اللجان وأهميتها في تحقيق خطط وأهداف مجلس الإدارة وتعزيز دورها في المساهمة في التنمية الاقتصادية باعتبارها المحرك الأساسي للجمعية.

شارك في المؤتمر، كل من: محمد صالح الأمين العام، وعبد الرحمن عسل نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد نافع أمين الصندوق، ونورهان الجبلي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

