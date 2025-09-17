توقيع مذكرة تفاهم بين التمثيل التجاري وجمعية شباب الأعمال لدعم زيادة الصادرات

وقع الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، ومحمد أبو باشا رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بروتوكول تعاون محدث لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق في الترويج للصادرات المصرية في الخارج، والعمل على دمج الشركات في منظومة التصدير وزيادة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية والعمل المشترك في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، ودعم الاستثمار وريادة الأعمال، لتشجيع المشروعات الناشئة، من خلال الربط بين رواد الأعمال المصريين والمستثمرين المحليين والدوليين، والتعاون في التنسيق مع الجهات الأجنبية من برامج حاضنات ومسرعات الأعمال بالخارج لدعم المشروعات المصرية أو التعاون مع مثيلاتها المصرية.

تنمية الصادارت المصرية وجذب الاستثمارات

ويأتى هذا في إطار جهود التمثيل التجاري لتعزيز تواصله مع مجتمع الأعمال المصرية بهدف تنمية الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة في اطار رؤية مصر الاقتصادية 2030

وعلى هامش مراسم توقيع البروتوكول عقدت الجمعية ندوة لأعضائها مع رئيس التمثيل التجاري المصري تناول خلالها د. عبد العزيز الشريف رؤية ومهام وأهداف التمثيل التجاري في تنمية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، وجهود جذب الاستثمارات الاجنبية لمصر وفقًا لأولويات الدولة المصرية.

تشجيع الشركات على التصدير

من جانبه أشار الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، إن التعاون مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال يأتي في إطار رؤية وأهداف جهاز التمثيل التجاري المصري في تشجيع الشركات على التصدير وزيادة فرص نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الخارجية والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات ذات الاولولية للدولة المصرية.

وأوضح أن التمثيل التجاري، سعى للعمل على تحديث مذكرة التفاهم لتتضمن بعدًا مهمًا في دعم الاستثمار وريادة الأعمال، يتمثل في تشجيع المشروعات الناشئة وربط رواد الأعمال المصريين بالمستثمرين المحليين والدوليين، والتعاون مع برامج الحاضنات ومسرعات الأعمال بالخارج، وكذلك مع نظيراتها داخل مصر، بما يتيح فرصًا أكبر لتمكين الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة من الدخول في الأسواق الدولية.

وأضاف أن المذكرة تستهدف التعاون في تنظيم الأنشطة والفعاليات الترويجية ذات الصلة مثل (البعثات التجارية، المعارض الداخلية والخارجية) لدعم المصانع المصرية في تسويق منتجاتهم في القطاعات الصناعية المستهدفة بالخارج مع مراعاة المتطلبات والمواصفات والاشتراطات الخاصة بكل سوق.

وأكد الشريف على الدور الهام للجمعية كشريك هام للتمثيل التجاري في تنفيذ هذه المهام، منوها بأن بروتوكول التعاون تضمن الاتفاق على التعاون في تنظيم الفعاليات الترويجية والمنتديات والندوات للربط بين الشركات المصرية والمشتريين أو المستثمرين الدوليين.

ومن جانبه أشار محمد أبو باشا رئيس الجمعية، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق استكمال مسيرة التعاون والتنسيق المشترك بين جمعية شباب الأعمال والتمثيل التجاري المصري لتحقيق استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتوسيع أطر التعاون في كافة المجالات والتنسيق لأي بعثات ترويجية لأعضاء الجمعية، حيث تسعى الجمعية خلال الفترة المقلبة لتنظيم عدد من البعثات التجارية للدول ذات الاهمية التجارية والاستثمارية لمصر.

وأكد أن هذه الاتفاقية تدعم مسيرة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، كأحد أهم جمعيات الأعمال الفاعلة والمؤثرة في مجتمع الأعمال المصري والتي تضم أكثر من 550 عضو يعملون في مجالات مختلفة من خلال 10 لجان قطاعية تهدف إلى معاونة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة علي فتح أفاق جديدة للنمو في الأسواق الدولية والمحلية سواء في مجال التصدير أو الاستيراد أو جذب الاستثمارات الأجنبية.

شارك في الندوة، من التمثيل التجاري الوزير المفوض التجاري علاء البيلي مدير مدير ادارة شئون الاستثمار الوزير المفوض التجاري ياسر قرني مدير ادارة شئون المعلومات وخدمات التصدير والملحق التجاري نغم حجازي بادارة شئون المعلومات وخدمات التصدير بالتمثيل التجاري.

