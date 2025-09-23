الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الإحصاء: 25.3 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر ورواندا بالنصف الأول من 2025

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء،فيتو

أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وروندا إلى 25.3 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 24.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024. 

وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروندا  وفتح افاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، يستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيـس الجمهـــورية هونـــدا " بول كاجامي". 


حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية لرواندا  25.0 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 24.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من رواندا  300 ألف دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 200 الف دولار خلال نفس الفترة من عام 2024. 


أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى روندا  خلال النصف الأول من عام 2025

1. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 7.2 مليون دولار.

2. شحوم وزيوت نباتية وحيوانية  بقيمة 7.0 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.8 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في رواندا 3.4 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الروانديين العاملين بمصر 339 الف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 296 الف  دولار خلال العام المالى 2022/2023

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 108.1 مليـــون نسمـــة خلال سبتمبر 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان رواندا  14.6 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز المركزى للتعبئة الجهاز المركزى للتعبئة العامة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء العام المالي 2023 2024

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

"قلة احترام لممثل مصر"، ميدو يهاجم رابطة الأندية بسبب بيراميدز

عرض عليها هاتفا محمولا وخاتم ذهب، ضبط مدير مدرسة بتهمة التحرش بطالبة داخل غرفة الصلاة بالقليوبية

حقيقة اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

ملف المدرب، أزمة بين الخطيب ومختار بسبب عودة البدري

تجويد مضر!

اسنجابة لـ"فيتو"، صحة الإسماعيلية تفحص حالة طفلة تبرع والدها بكليته لإنقاذ حياتها

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي للغة الإشارة، الإفتاء توضح موقف الشرع من ترجمة معاني القرآن الكريم

اليوم العالمي للغة الإشارة، الجندي: التاريخ الإسلامي مليء بنماذج من العلماء ذوي الهِمَم

ما هي مراتب اليقين كما جاءت في القرآن الكريم؟ السيد عرفة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads