الإحصاء: 25.3 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر ورواندا بالنصف الأول من 2025

أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وروندا إلى 25.3 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 24.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروندا وفتح افاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، يستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيـس الجمهـــورية هونـــدا " بول كاجامي".



حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية لرواندا 25.0 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 24.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من رواندا 300 ألف دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 200 الف دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.



أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى روندا خلال النصف الأول من عام 2025

1. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 7.2 مليون دولار.

2. شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 7.0 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.8 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في رواندا 3.4 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الروانديين العاملين بمصر 339 الف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 296 الف دولار خلال العام المالى 2022/2023

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 108.1 مليـــون نسمـــة خلال سبتمبر 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان رواندا 14.6 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

