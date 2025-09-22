أحمد الوكيل: 4 ركائز أساسية لتعزيز التجارة الثنائية بين مصر ورواندا

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هدف اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية، جعل أفريقيا اليوم "أرض الفرص للأفارقة"، في التجارة والخدمات اللوجستية والصناعة والبنية التحتية، الزراعة، والمشاريع الضخمة، والسياحة بطبيعة الحال.

فعاليات منتدى الأعمال المصري الرواندي

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الرواندي، الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر 2025؛ بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بحضور وزراء التجارة في مصر ورواندا.

مصر قدمت الدعم لاستضافة اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية

وأضاف: أن هذا ما كان ليتحقق لولا الدعم الكامل من الدولة المضيفة لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية «مصر» التي قدمت الدعم المالي والقانوني الكامل، كمنظمة دولية، بموجب مرسوم رئاسي صادق عليه البرلمان، ودعم كل البلدان الأفريقية، سواء الحكومات أو الغرف الوطنية وأعضائهم.

4 ركائز أساسية لتعزيز التجارة الثنائية بين مصر ورواندا

وتطرق «الوكيل» إلى خطة الاتحاد الرامية إلى زيادة التعاون الثنائي مع رواندا، إلى جانب تعزيز التجارة الثنائية، قائلًا: هو أمر لا بد منه، سوف نركز على أربع ركائز:

أولا: نقل خبرتنا في الخطة العاجلة لمضاعفة إنتاج الكهرباء، وإنشاء أكثر من ثمانية آلاف كيلومتر من الطرق السريعة، في سنوات قليلة، وهي مطلوبة بشدة لتنمية رواندا.

ثانيا: تكرار تعاوننا مع العديد من البلدان الأفريقية، بإنشاء مناطق صناعية، للمساعدة في استبدال صادرات المواد الخام بمنتجات ذات قيمة مضافة، وخلق فرص العمل المطلوبة للشباب.

ثالثا: تكثيف التعاون بين قطاعات الخدمات، وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.

رابعا: مساعدة القطاع الخاص في الوصول إلى التمويل التنموي، وخاصة من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي والصناديق العربية.

