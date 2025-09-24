الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اشتباكات عنيفة بالزاوية الليبية تهدد المرافق الحيوية (فيديو)

مدينة الزاوية الليبية،
مدينة الزاوية الليبية، فيتو

تشهد مدينة الزاوية الليبية منذ يوم الإثنين اشتباكات عنيفة بين جهاز التهديدات الأمنية ومجموعة تعرف بالكابوات، اندلعت في المنطقة الممتدة من الإشارة الضوئية أولاد صقر حتى كوبري المصفاة.

تهديد حقيقي لاستقرار الشبكة العامة وزيادة معاناة المواطنين

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء خروج وحدات الإنتاج بمحطة جنوب طرابلس (1-6) عن الخدمة وفصل عدد من دوائر نقل الطاقة نتيجة الاشتباكات، محذّرة من تهديد حقيقي لاستقرار الشبكة العامة وزيادة معاناة المواطنين، ومطالبة بوقف إطلاق النار لتأمين فرق الصيانة.

 

كما أبدت شركة الزاوية لتكرير النفط قلقها البالغ مما يحدث في محيط المجمع النفطي، مؤكدة أن استمرار القتال يهدد سلامة الأرواح والممتلكات العامة وقد يُلحق أضرارًا مباشرة بالمنشآت النفطية، داعية الأطراف المتنازعة إلى إبعاد الصراع عن المرافق الحيوية.

اتفاق يوقف الاشتباكات ويعيد الهدوء للمدينة

وفي خطوة احترازية، أعلنت مراقبة تعليم الزاوية تعليق الدراسة في المدارس الممتدة على طريق المصفاة غربًا حتى إشارة الصابرية، إضافة إلى مدارس شمال الطريق الساحلي، حفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين.

ميدانيا، أكد مجلس حكماء وأعيان الزاوية تسجيل ست إصابات بينهم أربعة من عناصر الشرطة واثنان من المدنيين، إضافة إلى سقوط قذيفة هاون على منزل في منطقة الحرشة. 

وأوضح المجلس أن مساعٍ حثيثة تُبذل للتوصل إلى اتفاق يوقف الاشتباكات ويعيد الهدوء للمدينة.

ودعا الهلال الأحمر الأهالي إلى الالتزام والابتعاد عن النوافذ، فيما سجلت الساعات الأخيرة توقفا للاشتباكات في محيط مصفاة الزاوية بعد تدخل قوة لفض النزاع تضم الكتيبة 103 والكتيبة 67 مهام خاصة، وسط استمرار التوتر ووجود مخاوف من تجدد المواجهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدينة الزاوية مدينة الزاوية الليبية كوبري المصفاة التهديدات الامنيه محيط المجمع النفطي

مواد متعلقة

اشتباكات مسلحة بمدينة صبراتة غرب ليبيا

مصرع 50 مهاجرا سودانيا في حادث غرق قارب قبالة سواحل طبرق شرقي ليبيا

بدء تنفيذ اتفاق الدبيبة و"الردع" بشأن مطار معيتيقة في ليبيا (فيديو)

تضم 3 شعب وتقبل الوافدات من ليبيا، كل ما تريد معرفته عن كلية البنات الأزهرية بمطروح

الأكثر قراءة

"معندوش شقة ولا عربية"، سخرية أم وابنتها من العريس تثير الغضب، والنشطاء: تصرف غير لائق

بعد انقلاب بيرس مورجان على إسرائيل، ساويرس يكشف السر

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

أخبار مصر: ضبط طالبة بطلة فيديو "مش هاممني حد"، عضو الأهلي يعتذر عن بوست تهنئة بيراميدز، واقعة سلم الكهرباء تهز البيت الأبيض

البنك المركزي: 49.7% ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 7 شهور من 2025

بعد إصابته، مصدر يكشف موقف جراديشار من مباراة القمة أمام الزمالك

من قصص القرآن الكريم، سر شجاعة السحرة في مواجهة تهديدات فرعون

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

عيار 21 مفاجأة، ارتفاع جديد يضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم

بعد الارتفاع التاريخي، إليك آخر تحركات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، سر شجاعة السحرة في مواجهة تهديدات فرعون

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

تفسير رؤية شرب الشاي في المنام وعلاقتها بالسعادة والفرح الأيام المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads