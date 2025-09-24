اشتباكات عنيفة بالزاوية الليبية تهدد المرافق الحيوية (فيديو)

تشهد مدينة الزاوية الليبية منذ يوم الإثنين اشتباكات عنيفة بين جهاز التهديدات الأمنية ومجموعة تعرف بالكابوات، اندلعت في المنطقة الممتدة من الإشارة الضوئية أولاد صقر حتى كوبري المصفاة.

تهديد حقيقي لاستقرار الشبكة العامة وزيادة معاناة المواطنين

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء خروج وحدات الإنتاج بمحطة جنوب طرابلس (1-6) عن الخدمة وفصل عدد من دوائر نقل الطاقة نتيجة الاشتباكات، محذّرة من تهديد حقيقي لاستقرار الشبكة العامة وزيادة معاناة المواطنين، ومطالبة بوقف إطلاق النار لتأمين فرق الصيانة.

كما أبدت شركة الزاوية لتكرير النفط قلقها البالغ مما يحدث في محيط المجمع النفطي، مؤكدة أن استمرار القتال يهدد سلامة الأرواح والممتلكات العامة وقد يُلحق أضرارًا مباشرة بالمنشآت النفطية، داعية الأطراف المتنازعة إلى إبعاد الصراع عن المرافق الحيوية.

اتفاق يوقف الاشتباكات ويعيد الهدوء للمدينة

وفي خطوة احترازية، أعلنت مراقبة تعليم الزاوية تعليق الدراسة في المدارس الممتدة على طريق المصفاة غربًا حتى إشارة الصابرية، إضافة إلى مدارس شمال الطريق الساحلي، حفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين.

ميدانيا، أكد مجلس حكماء وأعيان الزاوية تسجيل ست إصابات بينهم أربعة من عناصر الشرطة واثنان من المدنيين، إضافة إلى سقوط قذيفة هاون على منزل في منطقة الحرشة.

وأوضح المجلس أن مساعٍ حثيثة تُبذل للتوصل إلى اتفاق يوقف الاشتباكات ويعيد الهدوء للمدينة.

ودعا الهلال الأحمر الأهالي إلى الالتزام والابتعاد عن النوافذ، فيما سجلت الساعات الأخيرة توقفا للاشتباكات في محيط مصفاة الزاوية بعد تدخل قوة لفض النزاع تضم الكتيبة 103 والكتيبة 67 مهام خاصة، وسط استمرار التوتر ووجود مخاوف من تجدد المواجهات.

