اندلعت اشتباكات مسلحة بالأسلحة المتوسطة، مساء اليوم الاثنين، في منطقة دحمان بمدينة صبراتة غرب ليبيا، بين سكان من المنطقة وتشكيل مسلح يعرف باسم الكابو، بحسب ما أفاد شهود عيان.

اشتباكات مسلحة بمدينة صبراتة غرب ليبيا



وأكد الشهود أن الاشتباكات وقعت داخل الأحياء السكنية بمدينة صبراتة ، ما أثار حالة من الهلع بين المدنيين، في وقت لم ترد أي معلومات مؤكدة حتى الآن بشأن وجود خسائر بشرية أو أضرار مادية.



كما لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الأمنية حول أسباب هذه المواجهات أو حصيلتها.

وأشار الأهالي إلى أن أعيان المنطقة شرعوا في عقد اجتماعات عاجلة في محاولة لاحتواء الموقف وتهدئة الأوضاع، بما يضمن سلامة المواطنين وعدم تعريضهم للخطر.

وتشهد مدن المنطقة الغربية بين الحين والآخر اشتباكات مسلحة بالأسلحة الثقيلة، كان آخرها قبل يومين في مدينة جنزور، بين القوة الأمنية المشتركة جنزور وأحد القيادات التابعة للمنطقة العسكرية الساحل الغربي.

