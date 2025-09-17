لا نحتاج إلى صندوق النقد والمصريون قادرون على حل مشاكلهم، رسالة خبير اقتصادي لرئيس الوزراء

صندوق النقد الدولي، وجه الخبير الاقتصادي هاني توفيق رسالة لرئيس الوزراء والحكومة المصرية، بشأن صندوق النقد الدولي، موضحًا أن مصر لا تحتاج إلى صندوق النقد الدولي، وأن أبناء مصر قادرون على حل مشاكلها.

الاستغناء عن صندوق النقد الدولي

وأكد هاني توفيق أن الاستغناء عن صندوق النقد الدولي يحتاج إلى إرادة سياسية، للانسحاب الكامل من منافسة القطاع العام، وإبعاد البيروقراطية، مطالبًا بتخارج الدولة لتحفيز الاستثمار المصرى والأجنبى الخاص.

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق في رسالته لرئيس الوزراء والحكومة: "رئيس الوزراء: لن نحتاج الصندوق مستقبلًا".. وزير الصناعة: "١١ ألف مصنع متعثر".. وأكرر: نحن لا نحتاج الصندوق، وأن أبناء مصر قادرون على حل مشاكلها، بشرط توفر الإرادة السياسية للانسحاب الكامل من منافسة القطاع الخاص، مع إزاحة البيروقراطية...".

وعن المطلوب في المرحلة المقبلة للخروج من صندوق النقد الدولي، قال هاني توفيق: "باختصار: تخارج الدولة مطلوب لـتحفيز الاستثمار المصرى والأجنبى الخاص، أى تشغيل الناس، وزيادة الضرائب والتصدير وسداد الديون ورفع مستوى المعيشة...".

عن المشروعات التي يجب أن تقوم بها الحكومة، أكد هاني توفيق أنها مشروعات "المرافق والكبارى والمشروعات ذات العائد طويل الأجل، والتى يحجم عنها القطاع الخاص، فقط هى التى تدخل فيها الدولة للعائد الاجتماعى منها".

مصر تسير نحو الخروج من برامج صندوق النقد الدولي

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي قال، خلال مؤتمر صحفي: “إن عملية بناء الدولة تتطلب جهودًا مستمرة ولا ترتبط بمرحلة زمنية محددة”، مشيرًا إلى "ضرورة استمرار الحكومة في الاستعداد لمواجهة التحديات والظروف الجيوسياسية المتغيرة".

وأضاف مصطفى مدبولي: "إن القطاع الخاص يساهم بأكثر من 60% من حجم الاستثمارات. وتم إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لوضع رؤية متكاملة للاقتصاد المصري خلال الخمس سنوات القادمة".

كما أكد مصطفى مدبولي أن "مصر تسير في المسار الصحيح للخروج من برامج صندوق النقد الدولي"، مشيرا "إلى عدم الحاجة لبرنامج جديد".

وتطرق مدبولي إلى ملف الدين الخارجي، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف خفض الدين إلى 80-81% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي، مع هدف نهائي بخفض العجز الكلي إلى 3.5% من 7%. كما تسعى الحكومة لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى ما بين 18% و20%.

11 ألف مصنع متعثر و6 آلاف مصنع يواجه صعوبات مالية

وكشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة جديدة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة قبل نهاية الشهر الجارى، وذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد على هامش افتتاح أول مصنع لإنتاج الأتوبيسات الكهربائية بمدينة الصالحية الجديدة.

11 ألف مصنع متعثر، فيتو



وكشف الوزير أن "الحصر الذى أجرته وزارة الصناعة أظهر وجود نحو 11 ألف مصنع متعثر، تم حل المشكلات الفنية لعدد كبير منها، ليبقى نحو 6 آلاف مصنع يواجه صعوبات مالية سيتم التعامل معها عبر آليات الصندوق الجديد".

وأوضح أن الحكومة تستهدف إنهاء ظاهرة المصانع المتعثرة أو المغلقة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، والدولة سبق أن أطلقت عدة مبادرات لدعم القطاع الصناعى، من بينها مبادرة تمويل المصانع بفائدة ميسرة 15% والتى ضخت تمويلات تجاوزت 150 مليار جنيه، ومبادرة أخرى لتمويل خطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه.

