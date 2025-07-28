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فيتو تكشف في عددها الجديد، السبع العجاف 2018-2025

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو

تكشف فيتو في عددها الجديد عن السبع العجاف/ وهي السنوات من 2018 لـ 2025، وذلك علي كافة المستويات، الدولار من 17 - 49 جنيهًا..  الدين العام من 4.1 - 18.4 تريليون جنيه و”الخارجي”  من 96 - 155 مليار دولار..  الفقر من 29 % - 32.5 %.. جرام الذهب من 642 - 4620 جنيهًا.. كيلو اللحم من 120 - 500 جنيه.. واقتصاديون وسياسيون يطالبون بمراجعة وطنية شاملة.

 

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