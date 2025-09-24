ما تأثير انسحاب دول إفريقية من الجنائية الدولية على القضايا العالقة بالمحكمة؟

أثار قرار كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية جدلًا واسعًا على الصعيدين القانوني والسياسي، وسط انقسام داخل هذه الدول حول تداعيات الخطوة، وتحذيرات من "فراغ قانوني".

وجاء القرار، بحسب بيان مشترك للدول الثلاث، لينسحب بمفعول فوري، معتبرين أن المحكمة فشلت في التعامل مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة والعدوان، وعدم مقاضاة مرتكبيها بشكل عادل، ما دفع هذه الدول إلى القطيعة مع المؤسسات القضائية الغربية.

وتسبب هذا القرار في التساؤلات عن آثار الانسحاب على القضايا المتعلقة بهذه الدول المعروضة أمام المحكمة.

وبحسب تقارير اخبارية فإن تداعيات هذا الانسحاب تشمل، على وجه الخصوص إبعاد أنفسهم عن الإجراءات المستقبلية في المحكمة، لاعتقادهم أن هذه الهيئة لا تُحاكم المجرمين الحقيقيين بشكل كافٍ وأن هناك انتقائية.

بينما يرى البعض أنه قد لا يكون للانسحاب تأثير على القضايا العالقة في المحكمة الجنائية، خاصة أن المادة 127 من نظام روما تنص على أن الإجراءات العالقة ستبقى قائمة وأن تنفيذ الانسحاب يتم بموجب إشعار رسمي يوجه إلى المحكمة، ويبدأ سريانه بعد عام من إصداره.

وتتجاوز تداعيات الانسحاب الحيز القانوني لتشمل صندوق الضحايا التابع للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يقدم تعويضات فردية، ففي مالي استفادت مشاريع مثل تشييد نصب تذكاري، وافتتاح حظيرة مقبرة الشيخ سيدي المختار الكونتي، وورش صناعة المنتجات اليدوية بدعم من الصندوق ضمن إجراءات التعويض الاقتصادي.

كما تتضمن هذه العملية، التي من المقرر أن تنتهي في ديسمبر المقبل، تقديم الدعم النفسي للضحايا.

وأثارت خطوة كونفدرالية الساحل تساؤلات حول استمرار أنشطتها بعد انسحاب مالي من المحكمة الجنائية الدولية.

وفي غياب هيئة قضائية مختصة بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الفضاء الكونفدرالي لتحالف دول الساحل، حذر خبراء من خلق "فراغ قانوني".

وكان الرئيس المالي الانتقالي الجنرال عاصيمي غويتا أشار قبل وقت سابق في تصريحات صحفية أن الدول الأعضاء ستلجأ الآن إلى "آليات داخلية" لتعزيز السلام والعدالة، دون تحديد معالم هذه الآليات.

وفي يوليو الماضي، أعلنت الدول الأعضاء في تحالف دول الساحل إنشاء المحكمة الجنائية وحقوق الإنسان لمنطقة الساحل، ويقع مقرها في باماكو.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر "خطوة مقلقة إلى الوراء في مكافحة الإفلات من العقاب في منطقة الساحل".

