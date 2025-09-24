الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ضياء رشوان: الضفة الغربية مأساة الصراع الفلسطيني ومخطط إسرائيل الكبرى يهدد حل الدولتين

ضياء رشوان، فيتو
ضياء رشوان، فيتو

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الضفة الغربية تمثل المأساة الأكبر في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتًا إلى أنها أبرز التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية حاليًّا.

 

العقيدة الإسرائيلية ومشروع التوسع

وأوضح رشوان، خلال لقائه ببرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن العقيدة اليهودية الإسرائيلية تعتبر الضفة الغربية نقطة البداية لمشروع "إسرائيل الكبرى"، وهو ما يفسر استمرار سياسة التوسع الاستيطاني في المنطقة.

 وأضاف أن الضفة شهدت انتشارًا واسعًا للمستوطنات الإسرائيلية، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويضعف فرص إقامة الدولة الفلسطينية.

نتنياهو وموقف ترمب

وأشار رشوان إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترقب موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضم الضفة الغربية والسيطرة الكاملة عليها، معتبرًا أن هذا التوجه يشكل تهديدًا مباشرًا للحقوق الفلسطينية، ويقوّض بشكل خطير إمكانية تطبيق حل الدولتين على أرض الواقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الضفة الغربية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي القضية الفلسطينية مشروع إسرائيل الكبرى إسرائيل

مواد متعلقة

أبوالغيط: إسرائيل تعمل على جعل غزة أرضا غير صالحة للحياة

مندوب روسيا بمجلس الأمن: إسرائيل تسعى لحرب طويلة في غزة

أمير قطر: الاعترافات بدولة فلسطين مفادها أن العنف لن ينهي القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

بيراميدز وأهلي جدة يتعادلان 1/1 بالشوط الأول بكأس انتركونتيننتال ( فيديو)

كأس كاراباو، تشيلسي يتأخر أمام لينكولن بهدف نظيف في الشوط الأول

مشادة كلامية بين فيريرا والصحفيين عقب انتهاء مباراة الزمالك والجونة، ما السبب؟

مدبولي يلتقي رئيس مجلس القيادة اليمني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الدوري الإسباني، إشبيلية يتأخر بهدف أمام فياريال بالشوط الأول

مثمر للغاية، بيان مرتقب من أردوغان بعد اجتماع ترامب مع قادة إسلاميين حول غزة

إسبانيول يخطف تعادلا بهدف +90 أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

تشيلسي يفوز على لينكولن سيتي بثنائية في كأس كاراباو

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم هدم المسجد في المنام وعلاقته بزيادة المشاكل والهموم

الإفتاء توضح الترتيب بين فريضة الفجر وسنته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads