ضياء رشوان: الضفة الغربية مأساة الصراع الفلسطيني ومخطط إسرائيل الكبرى يهدد حل الدولتين

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الضفة الغربية تمثل المأساة الأكبر في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتًا إلى أنها أبرز التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية حاليًّا.

العقيدة الإسرائيلية ومشروع التوسع

وأوضح رشوان، خلال لقائه ببرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن العقيدة اليهودية الإسرائيلية تعتبر الضفة الغربية نقطة البداية لمشروع "إسرائيل الكبرى"، وهو ما يفسر استمرار سياسة التوسع الاستيطاني في المنطقة.

وأضاف أن الضفة شهدت انتشارًا واسعًا للمستوطنات الإسرائيلية، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويضعف فرص إقامة الدولة الفلسطينية.

نتنياهو وموقف ترمب

وأشار رشوان إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترقب موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضم الضفة الغربية والسيطرة الكاملة عليها، معتبرًا أن هذا التوجه يشكل تهديدًا مباشرًا للحقوق الفلسطينية، ويقوّض بشكل خطير إمكانية تطبيق حل الدولتين على أرض الواقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.