رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد أعمال تشغيل محطة الصرف الصحي رقم 3

تفقد المهندس السيد إبراهيم أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر محطة الصرف الصحي رقم (3) لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة ورفع كفاءة المحطة بما يواكب التوسعات العمرانية المتسارعة التي تشهدها المدينة.

وخلال جولته أكد رئيس جهاز المدينة على أن قطاع المرافق يأتي في مقدمة أولويات خطة التنمية المستدامة التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قائلًا: “نولي محطات الصرف الصحي أولوية قصوى لأنها تمثل عصب البنية التحتية للمدينة ونعمل على رفع كفاءتها بشكل مستمر لمواكبة التوسعات العمرانية وضمان تقديم خدمة مستقرة وآمنة للسكان”.

وأضاف في ختام الجولة: “جميع المرافق في مدينة بدر تحت متابعة ميدانية دائمة ونعمل على التدخل السريع لأي أعطال مع الالتزام بأعلى معايير البيئة والسلامة حفاظًا على صحة المواطنين واستدامة الخدمات”.

من جانبه أوضح المهندس عاصم عزت نائب رئيس الجهاز للمرافق أن فرق التشغيل تعمل على مدار الساعة للحفاظ على استقرار الخدمة وجودتها قائلًا: “تم وضع خطة صيانة وقائية تشمل إحلال وتجديد بعض المعدات ورفع كفاءة وحدات المعالجة استعدادًا لفصل الشتاء وزيادة الأحمال مع متابعة دقيقة لكافة مراحل التشغيل”.

تأتي هذه الجولة ضمن خطة جهاز مدينة بدر للمتابعة المستمرة لكافة المرافق الحيوية والتأكد من جاهزيتها لتلبية احتياجات سكان المدينة وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.