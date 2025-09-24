عمرو الليثي: "أصعب ضربة لما تجيلك من القريب"

قال الإعلامي د. عمرو الليثي: “فيه ناس في حياتنا.. استحالة نتخيل أو نتوقع أننا نزعل منهم، وإن الوجع وقتها مش وجع عادي ده بيهز القلب والروح، خيانة صامتة من قلب كنت فاكره أمان”.

وتابع الليثي خلال مقطع فيديو قصير نشره عبر صفحاته الرسمية على السوشيال ميديا قال به: “الوجع وقتها لم يكن من الموقف نفسه، إنما أنك تكتشف أن أقرب الناس ليك هو السبب، وأنا كنت أخشى الغريب وأحصن نفسي منه.. ولكن لم أكن أتوقع أن الطعنة ممكن تيجي من القريب.. ووقتها علمت أن المشكلة ليست في الزعل، ولكن في حجم المكان والمكانة اللي أعطيتهم لناس ما يستاهلوش، واتعلمت من وقتها أن البقاء مش بالكثرة”.

“البقاء للناس اللي وجودهم في حياتنا دواء وليس داء”.

واختتم: “إنني تعلمت أني أوزن الناس بميزان المواقف.. مش بكثرة الكلام ولا بطول السنين”.

