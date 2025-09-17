الأربعاء 17 سبتمبر 2025
عمرو الليثي: ربنا يكفينا شر الناس اللي مستكتره علينا الضحكة (فيديو)

عمرو الليثى
عمرو الليثى

قال الإعلامي الدكتور عمرو الليثي:"ربنا يكفينا شر الناس اللي مستكتره علينا الضحكة، والعين اللي بتراقبنا في كل خطوة.. ويكفينا شر القلوب اللي مليانة حقد والتي لا تتحمل أن ترى غيرها بخير وسعادة".

الإعلامي عمرو الليثي

ونشر الليثي عبر صفحاته الرسمية بموقع فيسبوك مقطع فيديو قصير تحدث فيه قائلا:"الناس دي بيشوفوا الصورة من بره.. ما يعرفوش أن الوجع أحيانا بيقلب بضحك.. وأن الكلام الكتير بيكون هروب من هم كبير.. وما تتحمله من ضغوط فوق أكتافنا لو تحملته تلك القلوب المريضة كانت وقعت من زمان".

 

وتابع الليثي:"احنا تعودنا نستقوي بالله سبحانه وتعالى ونتحمل ونكمل ولا نشتكي، ومن أجل هذا بنحاول دائمًا أن نضحك لأن الضحكة ستر، مؤمنين أن اللي جاي خير، ولكن بداخلنا وجع ربنا وحده عز وجل اللي عالم به."

