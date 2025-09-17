عمرو الليثي: ربنا يكفينا شر الناس اللي مستكتره علينا الضحكة (فيديو)

قال الإعلامي الدكتور عمرو الليثي:"ربنا يكفينا شر الناس اللي مستكتره علينا الضحكة، والعين اللي بتراقبنا في كل خطوة.. ويكفينا شر القلوب اللي مليانة حقد والتي لا تتحمل أن ترى غيرها بخير وسعادة".

الإعلامي عمرو الليثي

ونشر الليثي عبر صفحاته الرسمية بموقع فيسبوك مقطع فيديو قصير تحدث فيه قائلا:"الناس دي بيشوفوا الصورة من بره.. ما يعرفوش أن الوجع أحيانا بيقلب بضحك.. وأن الكلام الكتير بيكون هروب من هم كبير.. وما تتحمله من ضغوط فوق أكتافنا لو تحملته تلك القلوب المريضة كانت وقعت من زمان".

وتابع الليثي:"احنا تعودنا نستقوي بالله سبحانه وتعالى ونتحمل ونكمل ولا نشتكي، ومن أجل هذا بنحاول دائمًا أن نضحك لأن الضحكة ستر، مؤمنين أن اللي جاي خير، ولكن بداخلنا وجع ربنا وحده عز وجل اللي عالم به."



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.