عمرو الليثي: الحياة قصيرة ومش مستاهلة خصام وزعل وفراق

قال الإعلامي عمرو الليثي، في مقدمة حلقة اليوم من برنامج “أبواب الخير” المذاع على راديو مصر: "إنه مع الناس القريبة الغالية على قلوبنا في حاجة مهمة اسمها حرمة الزعل، وأول بند فيها إنه لا يصح إن إنسان قريب من قلبك ينام زعلان أو قلبه شايل أو دمعته على خده."

الإعلامي عمرو الليثي

وأضاف الليثي خلال برنامجه الإذاعي: "ما بيعملش كده غير أصحاب القلوب الرحيمة الحنينة اللي يعرفوا حق الصداقة والعشرة ويعدوا المواقف مهما كانت صعبة."

وتابع: "إن القلوب التي تراعي العشرة ولا تنسى مواقف الجدعنة الحلوة.. تبادر دائمًا إلى جبر الخاطر وتسامح وتصفح وتحسن إلى الصديق والحبيب والأخ."

وأضاف الليثي: "تذكروا جيدًا حرمة الزعل.. راعوا العشرة.. لا تجعلوا لحظة زعل تنسيكم إنكم بني آدمين جواكم محبة وخير، امسحوا باستراحة أي لحظة حزن تكونوا أنتم السبب فيها.. صدقوني.. الحياة قصيرة ومش مستاهلة خصام وزعل وفراق."

كما أشار إلى أن العمل الطيب له قيمة وأهمية كبيرة فقال: "هيعطيك أمان وراحة بال.. هينور حياتك ودنيتك.. وهتعرف مين بيحبك ومين بيكرهك، العمل الطيب لا يضيع بمرور الزمن وسيكون بانتظارك في كل أزمة وعند كل مشكلة.. وهيساعدك ويطمن قلبك."

يُذاع البرنامج يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 3 إلى 4 عصرًا، ويوم الإثنين من الساعة 12 إلى الواحدة ظهرًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.