اجتماع عربي لمناقشة مشروع الاتفاقية الخاصة بأوضاع اللاجئين اليوم

تعقد إدارة الشئون القانونية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) بجامعة الدول العربية اليوم، الاجتماع الثاني عشر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية فى الدول الأعضاء، وذلك لمواصلة دراسة مشروع "الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية".

مجلس وزراء العدل العرب

وأوضحت مها بخيت، مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر في دورته الأربعين بتاريخ 28 نوفمبر 2024، والذي نصّ على استكمال دراسة مشروع الاتفاقية.

استكمال مناقشة مواد مشروع الاتفاقية

ويشارك في الاجتماع خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المختصة في الدول العربية، حيث يتم استكمال مناقشة مواد مشروع الاتفاقية وبحث مختلف أبعادها القانونية والتنفيذية.

ومن المقرر أن تُرفع نتائج أعمال اللجنة إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب، المقرر انعقادها في شهر نوفمبر 2025، لاتخاذ ما يلزم بشأن اعتماد المشروع.

