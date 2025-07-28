فرحة النصر في عيون اللاجئين، قطار أسوان ينقل العائلات السودانية إلى حضن الوطن

بدأ منذ قليل، توافد المئات من أبناء الشعب السوداني المتواجدين فى مصر، على محطة رمسيس صباح اليوم، لاستقلال القطار المخصص لنقلهم إلى أسوان تمهيدا لعودتهم إلى بلدهم.

مغادرة السودانيين مصر

ودخل عدد من أبناء الشعب السوداني المتواجدين فى مصر، على محطة رمسيس صباح اليوم، في الدخول لنوبة بكاء خلال لحظة وداعهم ومغادرتهم مصر، ورفع عدد منهم صور التذاكر لالتقاط الصور التذكارية لهم قبل مغادرة مصر.

ووثقت “فيتو” لحظة تجمع السودانيين ومغادرتهم مصر من محطة رمسيس، وذلك بعد ثلاث سنوات قضوها في مصر، وظهر آلاف السودانيين على محطة رمسيس، انتظارًا لقطار الكرامة، الذي ينطلق من القاهرة إلى أسوان، ثم الانتقال إلى السودان في ترتيبات وعملية تنظيم واسعة، ومساعدات لوجيستية تقدمها مصر، لتسهيل طريق العودة حتى منافذ الوصول إلى السودان.

آلاف السودانيين في انتظار قطار العودة لوطنهم

وظهرت مشاعر مختلطة بين الفرحة والحزن والترقب، في أعين السودانيين، عندما كانوا يترقبون وصول القطار الذي سيحملهم إلى مشارف وطنهم "السودان"، ورفع عدد من الأطفال علامة “ النصر”.

وحرصت هيئة السكك الحديدية على تسهيل إجراءات سفرهم من خلال توفير عدد كبير من الموظفين لتقديم الإرشادات إلى السودانيين العائدين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم.. كما وفرت الهيئة سيارات كهربائية خاصة داخل المحطة لتسهيل تحركات كبار السن والأطفال مع أمتعتهم وحقائبهم.

وتستعد السكة الحديد، لتشغيل القطار الثاني المخصص لنقل الأشقاء السودانيين وذويهم من القاهرة إلى أسوان، وذلك يوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025، ضمن خطة تسهيل العودة الطوعية للمقيمين منهم في مصر إلى وطنهم.

وينطلق من محطة مصر القطار الثانى رقم 1940 (ثالثة مكيفة)، اليوم ، ليصل إلى محطة أسوان الساعة 11:00 مساءً في نفس اليوم، طبقا لجدول تشغيل القطار الأول الذي تم تسييره في 21 يوليو الجاري.

ويعود القطار من أسوان إلى القاهرة يوم الثلاثاء 29 يوليو برقم 1945 (ثالثة مكيفة)، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 07:50 صباحًا، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 21:50 مساءً، وذلك لخدمة جمهور الركاب وتوفير وسيلة نقل مريحة ومنظمة.

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