الأربعاء 24 سبتمبر 2025
حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

شهدت منطقة عزبة أبو باشا التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، حادث تصادم بين دراجة نارية (موتوسيكل) وسيارة كارو أسفل الطريق الإقليمي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، جرى نقلهم للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.   

نقابة التشكيليين تعلن حل أزمة تمثال محمد علي بعد استجابة محافظ القليوبية

شقيق ضحية التحرش بمدرسة القليوبية: المتهم اصطحبها إلى المصلى بدعوى تسليمها ملزمة

وكان اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية (موتوسيكل) وسيارة كارو أسفل الطريق الإقليمي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وجرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، فيما تواصل الأجهزة المعنية فحص ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

