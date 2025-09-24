إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

شهدت منطقة عزبة أبو باشا التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، حادث تصادم بين دراجة نارية (موتوسيكل) وسيارة كارو أسفل الطريق الإقليمي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، جرى نقلهم للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وكان اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية (موتوسيكل) وسيارة كارو أسفل الطريق الإقليمي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وجرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، فيما تواصل الأجهزة المعنية فحص ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.