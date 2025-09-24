الأربعاء 24 سبتمبر 2025
إطلاق أول برنامج للترخيص الإلكتروني بالعاصمة الجديدة خلال شهر

خالد عباس، فيتو
أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن استضافة قمة سيتي سكيب في العاصمة الجديدة يهدف إلى إبراز حجم ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بكامل مؤسساتها داخل العاصمة منذ عامين. 

وأضاف: "بدءًا من عام 2026 ستدار الدولة المصرية بالكامل من العاصمة الجديدة، وهو حلم ظل قائمًا منذ أكثر من 7 سنوات حتى تحقق اليوم".

وأوضح عباس أن الهدف الرئيسي للشركة هو تقديم جودة حياة مختلفة للمواطنين في مدينة ذكية متكاملة الخدمات، حيث يمكن إنجاز جميع المعاملات إلكترونيًا. وكشف عن استعداد الشركة لإطلاق أول برنامج للترخيص الإلكتروني خلال شهر واحد فقط، مؤكدًا أن جميع جهات الدولة ممثلة داخل مقر الشركة لتقديم خدمات التعليم والصحة وغيرها، بما يسهل على المواطنين والمستثمرين إنهاء معاملاتهم بسهولة.

كما أشار إلى أن العاصمة الجديدة ستستوعب بين 8 و10 ملايين ساكن خلال 25 عامًا، فيما تستهدف الشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة استقبال نحو 300 – 400 ألف مواطن. وشدد على أن العاصمة الجديدة ليست مجرد مشروع إسكان، بل مدينة متكاملة تضم التعليم والصحة والرياضة والفنادق والأنشطة المتنوعة، مع إتاحة فرص استثمارية في مختلف القطاعات.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن السوق المصري يظل سوقًا واعدًا وقويًا لم يشهد هزات على مدار العقود الماضية، وأن انعقاد سيتي سكيب هذا العام يعكس حجم الإقبال الكبير من الشركات العارضة والمستثمرين.

