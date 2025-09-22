الإثنين 22 سبتمبر 2025
اتحاد الكرة يهنئ مجلس إدارة نادي البنك الأهلي الجديد

مجلس إدارة نادي
مجلس إدارة نادي البنك الأهلي الجديد، فيتو

 هنأ المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي أعضاء مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، بمناسبة حصولهم على ثقة الجمعية العمومية لدورة انتخابية جديدة، متمنين لهم التوفيق في مهمتهم والمساهمة في الارتقاء بالكرة المصرية وتحقيق آمال وطموح أعضاء النادي.

وأعلنت اللجنة المُعينة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمشرفة على انتخابات نادى البنك الأهلى دورة 2025- 2029 عن فوز قائمة اللواء أشرف نصار كاملة، وذلك عقب الانتهاء من فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية .

 

انتخابات نادى البنك الأهلى

وجاءت أسماء مجلس إدارة نادى البنك الأهلى الجديد الذى سيتولى قيادة نادى البنك الأهلى حتى عام 2029 
على النحو التالي: 
اللواء أشرف نصار.. رئيس مجلس الإدارة 
أحمد محمد السرسي.. نائب رئيس مجلس الإدارة 
محمد عبد المنعم عبد الفتاح.. أمين الصندوق

أعضاء المجلس

طارق فاروق ياسين 
احمد محمد ابراهيم 
زين العابدين رمضان 
نصر السيد نصر

أعضاء المجلس تحت السن

سلمى ياسر اسماعيل 
محمد عبد الحميد نبيل.

 

