حملة ليلية مفاجئة لجهاز حماية المستهلك بالمقطم لضبط الأسواق ومتابعة مبادرة خفض الأسعار (صور)

قاد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، مساء الثلاثاء، حملة ميدانية موسعة ومفاجئة على أسواق منطقة المقطم بمحافظة القاهرة، بمشاركة مأموري الضبط القضائي بالجهاز، وذلك لمتابعة التزام التجار ومنافذ البيع بالضوابط القانونية، ورصد استجابة الأسواق لمبادرة الحكومة الأخيرة لخفض أسعار السلع الأساسية، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق استقرار حقيقي في السوق.

جولة ميدانية شاملة

استهل رئيس الجهاز جولته بتفقد عدد من السلاسل التجارية لبيع المواد الغذائية بالمقطم، لمتابعة توافر السلع الإستراتيجية والتأكد من إعلان الأسعار والبيع وفقًا لها، فضلًا عن متابعة التزام التجار بمبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، بما يتيح للمواطن جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية وترجمة مؤشرات التعافي إلى تحسن ملموس في مستوى المعيشة.

كما شملت الجولة تفقد محال الملابس والمستلزمات المدرسية، وأفران الخبز السياحي والإفرنجي، للتأكد من جدية العروض والتخفيضات المعلنة، ومطابقة الأسعار المدونة على الرفوف مع ما يتم تحصيله عند نقاط البيع.

تفاعل مع المواطنين

وخلال الحملة، حرص السجيني على لقاء المواطنين والاستماع إلى آرائهم بشأن جودة السلع والأسعار بعد بدء تنفيذ مبادرة خفض الأسعار.

وأوضح المواطنون أن هناك انخفاضًا حقيقيًّا في أسعار عدد من السلع مقارنة بالفترة السابقة، وإن كانت بعض السلع ما زالت تشهد تراجعًا تدريجيًا، مطالبين بمواصلة الحملات الميدانية لتحقيق مزيد من الانضباط.

وأكد رئيس الجهاز أن المواطن يُعد شريكًا رئيسيًّا في منظومة الرقابة، لافتًا إلى أن البلاغات والاستغاثات التي يقدمها الجمهور تمثل امتدادًا رقابيًّا لدور الجهاز ودليلًا على ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي، مشددًا على أن تفعيل هذا الدور يسهم في إنفاذ القانون وضمان استقرار الأسواق.

ضبط 46 قضية متنوعة

أسفرت الحملة عن ضبط 46 قضية شملت تلاعبًا في الأسعار، وإعلانات تخفيضات وهمية، وتداول سلع غذائية مجهولة المصدر، إضافة إلى اختلافات بين السعر المعلن على الرف والسعر عند الكاشير. ووجّه السجيني على الفور بتحرير المحاضر ضد المخالفين، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة القضايا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

إشادة بنتائج المبادرة وتراجع المخالفات

أشار السجيني إلى أن نتائج الحملة عكست تراجعًا ملحوظًا في حجم المخالفات، وانخفاضًا واضحًا في أسعار العديد من السلع، خصوصًا الأساسية منها، وهو ما اعتبره انعكاسًا مباشرًا لجهود الدولة في تنفيذ مبادرة خفض الأسعار وتكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

وأوضح أن هذه النتائج تأتي بعد فترة من التحديات الاقتصادية الكبيرة، التي تجاوزتها الدولة بفضل تكاتف الحكومة والتجار ووعي المواطنين، مشددًا على أن المرحلة الحالية تستوجب ترجمة هذا التحسن إلى واقع ملموس يشعر به المستهلك من خلال انخفاضات مستمرة في أسعار السلع الأساسية، مدعومة بتراجع سعر العملة الأجنبية وانخفاض معدلات التضخم مقارنة بالأعوام السابقة.

