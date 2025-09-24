خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن معدلات الضرائب بمصر مقارنة بأمريكا وأوروبا

قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن الاستقرار السياسي والاقتصادي والتسهيلات الحكومية هما الركيزتان الأساسيتان لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين للبقاء في السوق المصري، موضحًا أن رأس المال ليس "جبانًا" كما يُشاع، بل "حكيم"، ينجذب للبيئات التي تحقق له أعلى معدلات ربحية.

العوامل المؤثرة في قرار المستثمر

وأوضح أن قرار المستثمر بالبقاء أو الرحيل يعتمد على عدة عوامل في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتوافر الأراضي بأسعار تنافسية، والتسهيلات الحكومية في التراخيص والضرائب، إضافة إلى السياسات الضريبية والمالية المستقرة التي تمكنه من إعداد دراسات جدوى دقيقة.

معالجة مخاوف صغار المستثمرين

وأشار السيد إلى أن صغار المستثمرين يعتبرون الضرائب من أكبر العقبات التي تواجههم، إلا أن القانون رقم 152 لسنة 2020 قدم تيسيرات ضريبية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما خفف الأعباء عنهم وأتاح لهم فرصة أكبر للنمو والتوسع.

نسب ضريبية مخففة

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "بيزنس تو بيزنس"، الذي يقدمه حسين محمد، المذاع على قناة "النهار": أن القانون يطبق ضرائب مبسطة على الإيرادات حتى عشرين مليون جنيه سنويًّا. فعلى سبيل المثال يدفع من لا تتجاوز إيراداته 250 ألف جنيه ضريبة نسبتها نصف في المائة، بينما يدفع من تصل إيراداته إلى عشرة ملايين جنيه واحد في المائة فقط، أما من تصل إيراداته إلى عشرين مليونًا فيدفع نسبة واحد ونصف في المائة.

وأكد أن هذه التيسيرات تقلل الإجراءات المعقدة وتستبدلها بإقرارات مبسطة، مما يشجع بيئة الأعمال الناشئة.

الضرائب تمول الخدمات الأساسية

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد أن الضرائب ليست عبئًا على المواطن أو المستثمر كما يعتقد البعض، بل هي مشاركة مجتمعية تمول الخدمات الحكومية الحيوية مثل التعليم والصحة والعلاج على نفقة الدولة، فضلًا عن كونها الممول الرئيسي لمشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

إيرادات الضرائب في الموازنة العامة

وأوضح أن الإيرادات الضريبية تمثل نحو 78% من الموازنة العامة للدولة، وتغطي بنودًا ضخمة في مقدمتها الأجور والمرتبات التي تجاوزت 575 مليار جنيه، ما يعكس دورها الأساسي في استقرار المالية العامة.

معدلات الضرائب مقارنة مع النظم العالمية

وأشار السيد إلى أن معدلات الضرائب في مصر تظل جاذبة للاستثمار مقارنة بالدول المتقدمة، حيث تصل النسب في بعض دول أوروبا وأمريكا إلى 60%، بينما لا تتجاوز في مصر 22.5% من صافي الأرباح.

وأضاف أن الدولة تقدم إعفاءات ضريبية تصل إلى خمس سنوات لبعض القطاعات الاستراتيجية، وهو ما يعزز جاذبية السوق المصري.

التسهيلات أهم من الإعفاءات

ولفت إلى أن مبادرات مثل "الرخصة الذهبية" خطوة مهمة في تحسين مناخ الاستثمار، لكن جاذبية السوق لا تتوقف على الإعفاءات فقط، بل ترتبط بسرعة التراخيص وتبسيط الإجراءات الجمركية وتوافر الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، إضافة إلى استقرار القوانين الضريبية ومرونة تدريب العمالة.

بيئة مستقرة للمستثمرين

وشدد السيد على أن توفير بيئة استثمارية متكاملة ومستقرة هو العامل الأهم لجذب المستثمرين، مؤكدًا أن بعضهم يفضل دفع ضرائب معقولة في بلد مستقر وآمن على البحث عن إعفاءات ضريبية في بيئة مضطربة وغير آمنة.

