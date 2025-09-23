الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مصلحة الضرائب توضح حالات رد الضريبة على القيمة المضافة

الضرائب
الضرائب

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك عددًا من الحالات التي يحق فيها رد الضريبة على القيمة المضافة للمسجلين، وذلك في إطار التيسير على المجتمع الضريبي وضمان تطبيق صحيح لأحكام القانون.

حالات رد الضريبة على القيمة المضافة

وأوضحت المصلحة أن من أبرز هذه الحالات هي: رد الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج، وكذلك الضريبة التي جرى تحصيلها بطريق الخطأ. 

كما تشمل الحالات أيضًا، الضريبة المسددة على الأتوبيسات وسيارات الركوب في حال كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.

وأضافت المصلحة أن من بين الحالات المستحقة لرد الضريبة، الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم ومسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض ممارسة نشاطه داخل البلاد، إلى جانب ذلك، يجوز رد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية، وذلك في بعض الأحوال مثل اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، أو تراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل، أو البيع للجهات المعفاة المسموح قانونًا بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة.

وأكدت مصلحة الضرائب أنه يمكن للممولين والمسجلين الاطلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة على القيمة المضافة، فضلًا عن مجموعة من الأسئلة والأجوبة الخاصة بالإجراءات، من خلال الموقع الرسمي للمصلحة عبر الرابط التالي من هنا.

