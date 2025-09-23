الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
سياسة

من قطاع غزة، رسالة الصحفي الفلسطيني الفائز بجائزة هيكل للصحافة

الصحفي الفلسطيني
الصحفي الفلسطيني يحيى اليعقوبي، فيتو

فاز الصحفي الفلسطيني، يحيى اليعقوبي، بجائزة هيكل للصحافة العربية في نسختها التاسعة ٢٠٢٥، وتسلمها عنه شقيقه كونه في قطاع غزة. 
 

وقال اليعقوبي في رسالة له من قطاع غزة عقب الفوز:" في حضرة القلم والكلمة، أُعلن من القاهرة عن فوزي بجائزة الراحل محمد حسنين هيكل للصحافة العربية لدورة عام 2025، عن ملف صحفي تقدمت به، يضم عشرات القصص التي وثّقت مجازر الاحتلال خلال حرب الإبادة، وحرصت أن تُروى بروح إنسانية تُجسّد الجراح العميقة لشعبنا.

 

وأضاف:" هذا الفوز، الذي يُعد من أرفع الجوائز الصحفية في الشرق الأوسط، أهديه إلى عائلتي، وإلى أرواح شهداء الصحافة، وشهداء شعبنا الصامد. إنه بالنسبة لي انتصار لأرواح الشهداء، فهم أصحاب الجائزة الحقيقيون، وأنا مجرد حامل لأمانتهم.

 

وتابع؛" كنت أتمنى أن أكون في القاهرة لاستلام الجائزة، لكنني باقٍ في غزة تحت وطأة الحرب. وقد تشرّف أخي محمد محمد اليعقوبي وزوجته وبناته، وابنة أختي رهف سهيل، الناجية من مجزرة مروّعة أودت بحياة 25 فردًا من عائلة والدها، بتمثيلي في حفل الاستلام" 

أعلن مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، فوز الزملاء يوسف عقيل، من مصر، والزميلة سلمى عبد العزيز من السودان، والزميل يحيى اليعقوبي من فلسطين (قطاع غزة)، بجائزة هيكل للصحافة العربية في نسختها التاسعة عام 2025، عن مجمل الأعمال التي نُشرت لهم على مدار السنة الماضية.

أهداف جائزة هيكل


وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز أن تكافئ صحفيين عربا شبانا أو شابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام ٢٠٢٤، على أن تكون هذه الجوائزعونا لهم على تطوير مهاراتهم وأدواتهم، واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من مواكبة ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد.

 

جائزة هيكل للصحافة العربية 

 

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات العامة والإعلامية، بينهم: هدايت هيكل عضو مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل، والمفكر  الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية السابق، والسفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، والكاتب الكبير محمد سلماوي، والكاتبة الصحفية لميس الحديدي، والإعلامية منى الشاذلي، والكاتب الصحفي والإعلامي شريف عامر، والدكتور عمرو الشوبكي مستشار مركز الأهرام، والمهندس إبراهيم المعلم،  يحيى قلاش،  نقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي، والكاتب يوسف القعيد، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين. 

الصحفي الفلسطيني يحيى اليعقوبي جائزة هيكل للصحافة العربية الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل

