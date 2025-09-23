نقيب الصحفيين: إرث هيكل باقٍ في كل جهد من أجل صحافة حرة ومهنية

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن احتضان نقابة الصحفيين للعام الثاني على التوالي لحفل توزيع جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، يمثل عودة الجائزة إلى بيت صاحبها، مشددًا على أن هيكل لم يكن مجرد ناقل للأخبار، بل تحول إلى منبر للفكر والإبداع.

وقال البلشي في كلمته خلال الحفل، مساء اليوم بمقر النقابة:“نحتفي اليوم بمسيرة عطاء متصلة لصاحب البيت، الذي سيظل إرثه حاضرًا في كل جهد يبذل من أجل صحافة حرة ومهنية. إن التحديات التي تواجه المهنة تفرض علينا السير على درب التطوير والحرية والمهنية، وفاءً لرسالة الصحافة.”



وأضاف: “على عهدنا أن نمضي قدمًا من أجل صحافة تكون تعبيرًا راسخًا عن الناس وخطوة نحو المستقبل. والتكريم اليوم هو تكريم لصحافة تقف شامخة، واحتفاء ببقاء أثر الأستاذ وعطائه من خلال التعاون مع مؤسسة هيكل.”



ووجه البلشي تحية للصحفيين الفلسطينيين، قائلًا:“لا أنسى أن نقف إجلالًا لزملائنا الصحفيين الفلسطينيين الذين يكتبون بحروف من نور في ظل عدوان همجي يدخل عامه الثاني، ويبعثون رسالة أمل للمستقبل. تحية لمن علمونا كيف تكون المهنية، وتحية إكبار لكل الفلسطينيين.”





وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات العامة والإعلامية، بينهم: هدايت هيكل عضو مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل، والمفكر الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية السابق، والسفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، والكاتب الكبير محمد سلماوي، والكاتبة الصحفية لميس الحديدي، والإعلامية منى الشاذلي، والكاتب الصحفي والإعلامي شريف عامر، والدكتور عمرو الشوبكي مستشار مركز الأهرام، والمهندس إبراهيم المعلم، يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي، والكاتب يوسف القعيد، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

