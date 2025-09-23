ترامب يهاجم عمدة لندن صادق خان: فظيع ويسعى لاعتماد الشريعة الإسلامية

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تصريحاته الأخيرة، عمدة لندن صادق خان، واصفًا إياه بأنه "فظيع"، ومحمّلًا إياه مسؤولية ما اعتبره تغيّرات جذرية تشهدها العاصمة البريطانية.

ترامب يهاجم عمدة لندن صادق خان

وقال ترامب، إن لندن تغيرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مضيفًا أن استمرار السياسات الحالية قد يقود عمدة العاصمة البريطانية صادق خان إلى اعتماد الشريعة الإسلامية قريبًا.

سياق تصريحات ترامب

تأتي تصريحات ترامب في إطار انتقادات متكررة من ترامب للقيادة السياسية في بريطانيا، لا سيما بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية الي جانب مواقفها تجاه قضايا الهجرة والاندماج والمواقف من الإسلام السياسي، وهي مواقف أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط البريطانية والدولية.

في سياق آخر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” أن تتعامل بحزم مع أي اختراق روسي لأجوائها، مؤكدًا أن "إسقاط الطائرات الروسية" في حال دخولها المجال الجوي للحلف أمر ضروري لحماية السيادة.

اقرأ أيضا:

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قدمت أموالًا ضخمة لدعم أوكرانيا، مضيفًا: "أعطينا الأموال لأوكرانيا وهم قاتلوا بشجاعة ضد روسيا".

وطالب ترامب الدول الأوروبية بوقف شراء النفط من روسيا، موضحًا أن استمرار هذه الصفقات يمنح موسكو القدرة على تمويل الحرب في أوكرانيا وإطالة أمدها.

مشاركة أمريكية مشروطة في دعم دول الناتو

وأوضح الرئيس الأمريكي أن مشاركة الطائرات الأمريكية في إسقاط الطائرات الحربية الروسية داخل أجواء الناتو مسألة تعتمد على "الظروف المحيطة بكل حادثة"، ما يعكس مرونة مشروطة في الموقف الأمريكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.