وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يبحثان ترتيبات الدورة 25 لمهرجان الفنون الشعبية

عقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا تشاوريًا لمناقشة عدد من المشروعات الثقافية التي تُنفذها الوزارة على أرض المحافظة خلال الفترة المقبلة.

ترتيبات كلثوميات

جانب من اللقاء، فيتو

تناول اللقاء الترتيبات الخاصة بحفل “كلثوميات” المقرر إقامته خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل على المسرح الروماني بمدينة الإسماعيلية، وذلك في إطار عام كوكب الشرق أم كلثوم.

كما ناقش الاجتماع التجهيزات الخاصة بالدورة الخامسة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية “دورة اليوبيل الفضي”، المقرر انعقادها في الفترة من 24 حتى 31 أكتوبر المقبل في عدد من المواقع الجماهيرية بالمحافظة، إلى جانب متابعة عدد من الفعاليات الثقافية الجاري تنفيذها من خلال قصور الثقافة بالإسماعيلية.

دعم الأنشطة المختلفة

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، حرص الوزارة على دعم الأنشطة التي تعكس خصوصية منطقة القناة وتراثها العريق وعشق أهلها للفنون.



وأوضح وزير الثقافة أن إقامة احتفالية “كلثوميات” على المسرح الروماني بالإسماعيلية، إلى جانب تنظيم الدورة الخامسة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، يعكس اهتمام الدولة بإتاحة الفعاليات الثقافية والفنية الكبرى لأبناء مدن القناة، مؤكدًا مواصلة الجهود لاستمرار التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة لتقديم المنتج الثقافي لأبناء المحافظة طوال العام.

وأكد وزير الثقافة حرص الوزارة على تقديم كل الدعم للدورة الخامسة والعشرين من المهرجان لتكون دورة استثنائية في تاريخ المهرجان على كافة المستويات، موجها الشكر لمحافظ الإسماعيلية على دعمه كافة الأنشطة الثقافية والإبداعية بالمحافظة.

من جهته، وجه اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الشكر للدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على حسن وحفاوة الاستقبال، وحرصه على عقد اللقاء بشكل عاجل، لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك بين وزارة الثقافة ومحافظة الإسماعيلية.

وأعرب "أكرم" عن سعادته بهذا اللقاء، خاصة في ظل اهتمام وزير الثقافة، بمحافظة الإسماعيلية، لما لها من طابع مميز وجمهور محب للفن والثقافة، مؤكدًا أن العمل بجد في قطاع الفنون والثقافة، يأتي انطلاقًا من اهتمام مواطني الإسماعيلية بالثقافة والفنون والمهرجانات المختلفة، بجانب ما تمتلكه المحافظة من مقومات بشرية ولوجستية في هذا القطاع، متمثلة فى شباب المحافظة الذي يمثل ٦٠ % من سكانها، وكذلك جامعة قناة السويس، وتعاونها الدائم والمثمر فى قطاع الثقافة والفنون، بجانب الكيانات الشبابية ومراكز التنمية الشبابية.

واختتم محافظ الإسماعيلية: "أنا على قناعة تامة، بأن الإنسان الذي يسمع ويرى فنانًا وثقافة راقية، سيتأثر ويصبح أكثر تحضرًا وثقافة".

حضر اللقاء من جانب وزارة الثقافة: عمرو البسيوني، الوكيل الدائم للوزارة، الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، أحمد عبيد، مستشار الوزير للاستثمار، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وأمل عبد الجابر مدير عام بالإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، ومن جانب محافظة الإسماعيلية: الفنان ماهر كمال مستشار المحافظ للفنون والشئون الثقافية، عصام نصار مدير عام العلاقات العامة بالمحافظة، أشرف سليمان مدير إدارة السياحة، محمد توفيق المتحدث الرسمي.

