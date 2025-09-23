أسعار الذهب في الإمارات مساء اليوم الثلاثاء 23- 9- 2025

تنشر فيتو أسعار الذهب مساء اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 في الإمارات العربية المتحدة، وفق آخر تحديث لها في الأسواق.

سعر جرام الذهب في الإمارات

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 451 درهمًا، ويُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

سجل عيار 21 نحو 400 درهم ويُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية، وبلغ عيار 18 نحو 343 درهمًا، ويُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها القياسية، مع تزايد التوقعات بمواصلة خفض معدلات الفائدة الأميركية، إضافة إلى تراجع طفيف للدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.9% ليصل إلى3781.79 دولارًا للأونصة. فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.1% إلى 3816.30 دولارًا. وتراجع مؤشر الدولار 0.1%، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أقل تكلفة للمشترين الأجانب.

ويترقب المستثمرون خطاب جيروم باول، رئيس الفدرالي، سعيًا لاستخلاص إشارات حول توجهات السياسة النقدية، إلى جانب تصريحات مرتقبة لمسؤولين آخرين في الفدرالي هذا الأسبوع.

