الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات مساء اليوم الثلاثاء 23- 9- 2025

اسعار الذهب فى الامارات،
اسعار الذهب فى الامارات، فيتو

 تنشر فيتو أسعار الذهب مساء اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 في الإمارات العربية المتحدة، وفق آخر تحديث لها في الأسواق.

سعر جرام الذهب في الإمارات

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 451 درهمًا، ويُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

سجل عيار 21 نحو 400 درهم ويُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية، وبلغ عيار 18 نحو 343 درهمًا، ويُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

 

أسعار الذهب في البورصة العالمية 

 

واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها القياسية، مع تزايد التوقعات بمواصلة خفض معدلات الفائدة الأميركية، إضافة إلى تراجع طفيف للدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.9% ليصل إلى3781.79 دولارًا للأونصة. فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر  1.1% إلى 3816.30 دولارًا. وتراجع مؤشر الدولار 0.1%، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أقل تكلفة للمشترين الأجانب.

ويترقب المستثمرون خطاب جيروم باول، رئيس الفدرالي، سعيًا لاستخلاص إشارات حول توجهات السياسة النقدية، إلى جانب تصريحات مرتقبة لمسؤولين آخرين في الفدرالي هذا الأسبوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذهب في البورصة العالمية الذهب في البورصة الذهب في الإمارات الذهب في الإمارات اليوم السبائك والعملات الذهبية الإمارات العربية المتحدة أسعار الذهب مساء اليوم اسعار ال اسعار الذهب فى الامارات اليوم

الأكثر قراءة

ياسر إبراهيم يسجل هدف تقدم الأهلي الثالث أمام حرس الحدود (فيديو)

هل يجوز دفن النساء مع الرجال في قبر واحد؟، أمين الفتوى يُجيب

قناة مفتوحة تنقل مباراة بيراميدز وأهلي جدة بكأس انتركونتيننتال

شقيق ضحية التحرش بمدرسة القليوبية: المتهم اصطحبها إلى المصلى بدعوى تسليمها ملزمة

على أي أساس تمنحوها، غضب ياسر إبراهيم بعد فوز مروان عطية بجائزة رجل مباراة الحرس (فيديو)

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

بعد هتافات غاضبة، عماد النحاس يدخل في مشادة مع جماهير الأهلي بمباراة الحرس (فيديو)

محمد حمدي زكي يتعادل لحرس الحدود أمام الأهلي (فيديو)

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز دفن النساء مع الرجال في قبر واحد؟، أمين الفتوى يُجيب

هل أموال السوشيال ميديا حلال ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

موعد الأيام البيض لشهر ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads