ترامب: نواجه خطر إجراء تجارب على أمراض من صنع البشر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: نواجه خطر إجراء تجارب على أمراض من صنع البشر.


وأضاف ترامب: ندعو لتدمير الأسلحة البيولوجية ووقف تطوير الأسلحة النووية، وسنطلق نظام تحقق بشأن التجارب البيولوجية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عدد الأجانب الذين يتدفقون لأمريكا بشكل غير قانوني وصل للصفر.

ترامب: أوروبا في خطر داهم وتدمر نفسها بنفسها

وأضاف ترامب: الأموال تتدفق على أمريكا، ونبني حاليا أفضل وأعظم اقتصاد ، ولا أحد في أوروبا يفعل شيئا تجاه الهجرة غير القانونية .
 

وتابع ترامب: أوروبا في خطر داهم وتدمر نفسها بنفسها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء: خلال السنوات الست الماضية دخلنا عصر الأزمات الكبرى.


ترامب: نتمتع بأقوى اقتصاد وأقوى جيش وأقوى حدود

وأضاف ترامب: نتمتع بأقوى اقتصاد وأقوى جيش وأقوى حدود وورثنا كارثة اقتصادية من الإدارة السابقة من بينها ارتفاع الأسعار ومنذ استلامي زمام السلطة حققنا استثمارات قيمتها 17 تريليون دولار.
 

وتابع: الهجرة غير المشروعة تدمر الدول ولا بد من مواجهتها وكل أعضاء الناتو تقريبا التزموا رسميا بزيادة إنفاقهم العسكري إلى 5%.
 

واستطرد: تفاوضنا على صفقات تجارية مع العديد من دول العالم وأنهيت 7 حروب بعضها دام نحو 30 عاما، ولم نحصل على أي شيء من الأمم المتحدة ولم تقف إلى جانبنا في مسعانا لوقف الحروب وما يهمني هو إنقاذ الأرواح وليس الحصول على الجوائز.

