تشكيل بيراميدز الرسمي أمام أهلي جدة بكأس إنتركونتيننتال

بيراميدز وأهلي جدة، أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، تشكيل فريق بيراميدز، أمام أهلي جدة والتي ستقام على ملعب الإنماء استعدادا للقاء الأهلي السعودي الليلة على لقب كأس القارات الثلاث في كأس الإنتركونتيننتال.

تشكيل بيراميدز في مواجهة الأهلي السعودي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - محمود زلكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - دودو الجباس - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا

وعقد المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبيل التحرك لوضع خطة اللعب والإعلان عن التشكيل.

مباراة بيراميدز القادمة، وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس النادي على تحية اللاعبين ومطالبتهم بالفوز وتحقيق الكأس.

موعد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

مباراة بيراميدز والأهلي السعودي، يحل فريق بيراميدز ضيفًا على نظيره أهلي جدة السعودي مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في كأس الإنتركونتيننتال علي لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

وتقام مباراة بيراميدز وأهلي جدة السعودي في كأس الإنتركونتيننتال الساعة 9 مساء اليوم الثلاثاء.

مباراة بيراميدز والأهلي السعودي

موعد مباراة بيراميدز، ويخوض الأهلي السعودي البطولة بصفته بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يمثل بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، حيث حقق كلا الناديين اللقب القاري الأكبر لأول مرة في تاريخهما.

يتأهل الفائز من مواجهة الأهلي السعودي وبيراميدز إلى المرحلة الأخيرة المجمعة لكأس الإنتركونتيننتال والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

ولا تمتلك أي قناة عربية حقوق بث لقاء الأهلي السعودي وبيراميدز، ويمكن متابعة أحداث المباراة حصريًا عبر منصة "شاهد" الإلكترونية ومنصة (FIFA +).

حكام مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

مباراة بيراميدز والاهلي السعودي، ويدير الحكم الروماني إيستيفان كوفاكس إدارة مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

ويعاون كوفاكس طاقم حكام روماني بالكامل، هم ماريسا ميهاي المساعد الأول، وفيرنسيز تونيوجي المساعد الثاني، وماريان باربو الحكم المساعد الرابع.

