ثقافة وفنون

حقيقة خلاف السيناريست عبدالرحيم كمال مع المنتج تامر مرسي

عبدالرحيم كمال
عبدالرحيم كمال

 

كشف السيناريست ورئيس الرقابة علي المصنفات الفنية عبدالرحيم كمال، حقيقة ما يتردد حول وجود خلاف بينه وبين المنتج تامر مرسي، بشأن مسلسل الفنان أحمد غزي.

 

وأوضح عبدالرحيم كمال أنه لا خلافات نهائيا مع المنتج تامر مرسي بشأن أى مسلسل، مشيرا إلي أن مسلسل الفنان أحمد غزي كان في مرحلة أولية ولم يحسم الأمر بشأن خوضه السباق الرمضاني.

 

وكان الفنان أحمد غزي تعاقد على مشاركة الفنان أمير كرارة بطولة مسلسله الجديد، المقرر أن يخوض به سباق رمضان 2026، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير.

 

وأعرب الفنان الشاب أحمد غزي عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها حول فيلمه الأخير “المشروع إكس” المعروض حاليًا في السينمات. 

وقال في تصريحات لـ فيتو إنه يعتبر فيلم المشروع إكس نقلة في تاريخه الفني، مشيرا إلى أنه بذل مجهود كبير في الشخصية الإيطالية التي قدمها. 

وأضاف أن عمله مع كريم عبد العزيز كان حلما بالنسبة له منذ دخوله عالم الفن واستطاع تحقيقه. 

فيلم المشروع X 

ويُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه أحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

أبطال فيلم المشروع X

فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم  ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.   

