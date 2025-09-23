ثنائي هجومي يقود الجونة أمام الزمالك في الدوري المصري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهة قوية أمام نظيره الجونة في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ودفع أحمد مصطفى "بيبو" مدرب الجونة بثنائي هجومي أمام الزمالك، هما أرنود راندريانانتيناينا ومحمد النحاس.

تشكيل الجونة أمام الزمالك في الدوري المصري

وجاء تشكيل الجونة أمام الزمالك في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: خالد صديق - صابر الشيمي - ألفا توراي - عبد الجواد تعلب.

خط الوسط: محمد حسونة - حافظ إبراهيم - بلال السيد - علي الزاهدي.

خط الهجوم: أرنود راندريانانتيناينا - محمد النحاس.

ترتيب الجونة والزمالك في الدوري المصري

ويحتل الجونة المركز السادس عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط من ست مباريات خاضهم الفريق، حيث حقق انتصار وحيد مقابل 4 تعادلات وهزيمة، بينما ينفرد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من 7 مباريات خاضهم الفريق.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

وتنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري الممتاز وتحديدا أون تايم سبورت 1.

مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الخميس الماضي على استاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة ويأتي خلفه فريق المصري البورسعيدي برصيد 15 نقطة.

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز

ويخوض الزمالك المباراة محتلا المركز الأول فى جدول الترتيب برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى واحدة وخسارة أخرى، حيث فاز على كل من سيراميكا، مودرن سبورت، فاركو، المصرى، والإسماعيلى، وتعادل مع المقاولون وخسر من وادى دجلة.

وفي المقابل، يدخل الجونة اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز الثانى له، بعدما خاض 6 مباريات فاز في واحدة وتعادل في 4 وخسر واحدة، ليصل رصيده الى 7 نقاط، يحتل بها المركز السابع عشر.

وفاز الجونة على كهرباء الإسماعيلية بهدف في الجولة الأولى، ثم تعادل مع كل من غزل المحلة، وانبى سلبيا، وأمام زد بهدف لكل فريق، بينما خسر أمام حرس الحدود بهدفين مقابل هدف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.