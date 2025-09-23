الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
جامعة حلوان تطلق برنامجًا تدريبيًا للأمن الإداري لتفعيل تطبيق إلكتروني للدخول عبر QR Code

 أطلقت جامعة حلوان برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لأفراد الأمن الإداري، يهدف إلى تأهيلهم لاستخدام تطبيق إلكتروني جديد يُمكّن الطلاب من الدخول إلى الحرم الجامعي عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code).

 

 ويأتي هذا البرنامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الذي أكد أن الجامعة تسعى إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتوفير بيئة تعليمية آمنة وحديثة للطلاب، مشيرًا إلى أن هذا التطبيق يمثل خطوة مهمة نحو تحسين تجربة الدخول والخروج من بوابات الجامعة بطريقة أكثر كفاءة وسرعة.

 

تنظيم الحركة داخل الحرم الجامعي وتقليل التزاحم

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو السيد، مدير مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة، أن التطبيق تم تصميمه وتطويره وفقًا لأعلى معايير الأمان والخصوصية عن طريق شركة ايفينانس فى إطار التعاون بين الجامعة والشركة فى مجال التحول الرقمي، ويتيح للطلاب توليد رمز QR خاص بهم يُستخدم عند بوابات الدخول، مما يسهم في تنظيم الحركة داخل الحرم الجامعي وتقليل التزاحم.

وقد شمل البرنامج التدريبي أيضًا ورشة عمل لتنمية المهارات الرقمية لدى أفراد الأمن، مثل التفكير الإيجابي، والتقنيات الرقمية، وتعزيز الوعي التكنولوجي، بما يضمن جاهزيتهم للتعامل مع النظام الجديد بكفاءة عالية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الجامعة الشاملة لتحديث بنيتها التحتية الرقمية وتقديم خدمات ذكية تواكب تطلعات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

