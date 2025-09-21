الأحد 21 سبتمبر 2025
أخبار مصر

رئيس جامعة حلوان: الصحفيون والإعلاميون لهم دور بارز في نقل رسالتنا إلى المجتمع

الدكتور السيد قنديل
الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان خلال المؤتمر الصحفى
عقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، مؤتمرًا صحفيًا مع نخبة من الإعلاميين والصحفيين المتخصصين في الشأن التعليمي، وذلك بمناسبة انطلاق العام الجامعي الجديد، حيث أعرب عن ترحيبه الحار بجميع الحضور، مؤكدًا أهمية هذا اللقاء في تعزيز جسور التواصل بين الجامعة ووسائل الإعلام.

رئيس جامعة حلوان يعقد مؤتمرًا صحفيًا ويكرم الإعلاميين المتميزين في بداية العام الجامعي الجديد

وخلال المؤتمر، قام الدكتور السيد قنديل بتكريم عدد من الصحفيين والإعلاميين الذين كان لهم دور بارز في نقل رسالة الجامعة إلى المجتمع، وتوثيق فعالياتها، مشيدًا بما قدموه من تغطيات إعلامية ساهمت في إبراز الصورة الحقيقية للجامعة كمنارة للعلم والإبداع.

وقال رئيس الجامعة في كلمته: “يسرّ جامعة حلوان أن ترحب بكم في هذا اللقاء المميز الذي يجمعنا اليوم بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، ولتكريم نخبة من الزملاء الصحافيين والإعلاميين الذين كان لهم دورًا بارزًا في نقل صورة الجامعة إلى المجتمع، وتوثيق فعالياتها وإنجازاتها بكل مهنية وموضوعية”.

جامعة حلوان تدرج بيانات طلاب المرحلة الثالثة والمعادلات في منظومة الكشف الطبي

وزير الرياضة لطلاب جامعة حلوان: الجامعة كلها كليات تخاطب سوق العمل (فيديو)

وأضاف: “إن هذا اللقاء هو تعبير صادق عن امتناننا العميق لجهودكم في دعم الرسالة التعليمية والثقافية التي تحملها جامعة حلوان”. 

وقال: شكرًا لكم على حضوركم، وشكرًا لكم على دعمكم المستمر، فأنتم شركاء النجاح، وصوت الجامعة بأمانة وإخلاص إلى جمهورها.

