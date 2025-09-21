رئيس جامعة حلوان: الصحفيون والإعلاميون لهم دور بارز في نقل رسالتنا إلى المجتمع

عقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، مؤتمرًا صحفيًا مع نخبة من الإعلاميين والصحفيين المتخصصين في الشأن التعليمي، وذلك بمناسبة انطلاق العام الجامعي الجديد، حيث أعرب عن ترحيبه الحار بجميع الحضور، مؤكدًا أهمية هذا اللقاء في تعزيز جسور التواصل بين الجامعة ووسائل الإعلام.

رئيس جامعة حلوان يعقد مؤتمرًا صحفيًا ويكرم الإعلاميين المتميزين في بداية العام الجامعي الجديد

وخلال المؤتمر، قام الدكتور السيد قنديل بتكريم عدد من الصحفيين والإعلاميين الذين كان لهم دور بارز في نقل رسالة الجامعة إلى المجتمع، وتوثيق فعالياتها، مشيدًا بما قدموه من تغطيات إعلامية ساهمت في إبراز الصورة الحقيقية للجامعة كمنارة للعلم والإبداع.

وقال رئيس الجامعة في كلمته: “يسرّ جامعة حلوان أن ترحب بكم في هذا اللقاء المميز الذي يجمعنا اليوم بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، ولتكريم نخبة من الزملاء الصحافيين والإعلاميين الذين كان لهم دورًا بارزًا في نقل صورة الجامعة إلى المجتمع، وتوثيق فعالياتها وإنجازاتها بكل مهنية وموضوعية”.

وأضاف: “إن هذا اللقاء هو تعبير صادق عن امتناننا العميق لجهودكم في دعم الرسالة التعليمية والثقافية التي تحملها جامعة حلوان”.

وقال: شكرًا لكم على حضوركم، وشكرًا لكم على دعمكم المستمر، فأنتم شركاء النجاح، وصوت الجامعة بأمانة وإخلاص إلى جمهورها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.