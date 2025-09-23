الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
قرارات عاجلة من النيابة العامة على مقتل وإصابة طفلتين على يد والدهما في الإسكندرية

محكمة الإسكندرية،
محكمة الإسكندرية، فيتو

قررت النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية خلال تحقيقاتها في واقعة مقتل واصابة طفلتين على يد والدهما، صرف "هـ. ب. ع." زوجة المتهم والشاهدين على الواقعة "م. م. ع." و"ح. ع. م."، والاستعلام عن حالة الطفلة المجني عليها "رقية أ. ع." الطفلة الصغرى التي تعرضت للطعن، ويرفق التقارير الطبية النهائية الخاصة بحالتها.

قرارات النيابة في واقعة قتل طفلة وإصابة أخرى على يد والدهما

وكانت النيابة قد توجهت بسؤال المتهم "أحمد ع. م." فور دخوله المستشفى، وذلك قبل وفاته متأثرا بإصابته التى أحدثها بنفسه قاصدا إنهاء حياته عقب تنفيذ الجريمة، كما كلفت مأمور قسم أول العامرية بنقل جثمان المتوفاة "رويدة أ. ع." لمشرحة كوم الدكة، وانتداب الطبيب الشرعي لاتخاذ اللازم نحو إجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفاة لما بها من إصابات وسبب وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في ذلك، وإعداد تقرير مفصل يعرض فور الانتهاء منه.

 

كما صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليها، واستعجال ورود تقرير قسم الأدلة الجنائية، وتحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، كما يتم تحريز الأسلحة البيضاء المعثور عليها بمسرح الجريمة.

ويباشر المستشار محمود وصيف وكيل النائب العام لنيابات العامرية أول بالإسكندرية، تحقيقات موسعة فى قيام المدعو "أحمد ع. م." المقيم بمساكن مبارك بالتعدى على ابنتيه بالضرب مستخدما سلاح أبيض "سكين"، محدثا بكل منهما إصابات أودت بحياة إحداهما وعلى أثره قام بالتعدى على نفسه طعنا بذات السكين قاصدا إنهاء حياته.

التفاصيل الكاملة عن جريمة أب العامرية

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول يفيد بقيام شخص بالتعدى على ابنتيه وإصابة نفسه بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات، أنه على أثر خلافات أسرية بين "ا. ع. م." وبين زوجته "هـ. ب. ع." منذ شهر أغسطس من عام 2024، وأنه ترك منزل الزوجية، وانتقل ليعيش بمفرده فى مسكن خاص به وبمحاولته التواصل لعودة العلاقة الزوجية بينهما من جديد وإعطائه حقوقه الشرعية، وبتاريخ الواقعة يوم 20 سبتمبر الجارى حضر إليه ابنتيه المجنى عليهما "ر. ا." "16 سنة" و"ر. ا." 10 سنوات، بعد أن طلب حضورهن لاستلام الأخيرة الحقيبة المدرسية التى اشتراها لها، وحال حضورهن تواصل مع والدتهما، وأخطرها بأنه قد احتجز المجنى عليهما داخل مسكنها، وأصر على حضورها إليه، وبرفضها الحضور، هددها بقتل ابنتيهما فلم تلتفت لتهديداته.

