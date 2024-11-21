تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة بطاقات الائتمان من المواطنين بالمرج

قرر قاضي المعارضات بـ محكمة جنح المرج تجديد حبس عاطل متهم بسرقة بطاقات الائتمان من المواطنين، 15 يوما على ذمة التحقيق.



المتهم سرق 5 بطاقات ائتمان بنكية

البداية كانت عندما ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل له معلومات جنائية لمزاولته نشاط إجرامى في مجال سرقة بطاقات الائتمان والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية.

تم ضبط المتهم وبحوزته 5 بطاقات إئتمان لبنوك مختلفة ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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